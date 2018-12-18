В Курске пришкольные переходы признали опасными

Активисты в рамках акции «Дорога в школу» обследовали проблемные пришкольные пешеходные переходы около школ №17 и №49 в Курске. Результаты мониторинга общественников совпали с выводами, которые сделала прокуратура. В комитет ЖКХ Курска направлено прокурорское представление о приведении дорог возле школ в нормативное состояние.

Активисты проверили оборудование дорог и пришкольных переходов на соответствие требованиям национальным стандартам безопасности и требованиям ГОСТов 52289-2004 и Р50597-93. Большая часть из 24 критериев была нарушена: плохо различима дорожная разметка старого образца, выявлены дефекты покрытия, отсутствие пешеходных ограждений, недостаточное освещение, несанкционированная парковка, которая создает угрозу пешеходам.

К таким же выводам в конце лета пришли и сотрудники ГИБДД: «были выявлены многочисленные недостатки в содержании данных дорог, в том числе пешеходных переходов, сведения о которых содержатся в материалах Общероссийского народного фронта». Представители ГИБДД направили более 300 предписаний чиновникам. Из них исполнено около половины. За бездействие председателя комитета ЖКХ Курска был оштрафован на 20 тысяч рублей.

За несколько лет на проверенных двух пешеходных переходах произошло три дорожно-транспортных происшествия: два – около школы №17 и одно возле школы №49. По данным ГИБДД, в Курске отмечен рост аварий с участием детей. С января по октябрь 2017 года их произошло 74, в 2018 году - уже 90.