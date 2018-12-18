В курском цирке презентовали новогоднюю премьеру

Из-под купола падает волшебный снег, повсюду сосульки и елочки. А на арене - южные животные: ламы, зубры, бизоны, верблюды и дикобразы. Дрессируют их не обычные цирковые артисты, а самые настоящие волшебники, индейцы и амазонки. Такое, конечно, бывает только в доброй зимней сказке.

Без клоунов, конечно же, представление не обойдетсяФото: предоставлено организаторами.

Именно такую и показывают зрителям курского цирка. В новогодней сказке все перемешалось: добрые герои стали злыми, но с помощью маленьких гостей представления все наверняка станет на свои места. Придут на помощь волшебницы Вера и Екатерина Мещановы. И в сказке, и в жизни они – мать и дочь. На арене курского цирка состоялась премьера их номера «Амирэя». Это единственный в России номер, в котором совмещены дрессура лошади и воздушная гимнастика на полотнах.

– Идея родилась сама собой, – рассказала Вера Мещанова. – Катя репетировала на

полотнах, а лошади бегали по арене, и вдруг лошадки стали к ней подходить. Катя пару

раз на них спустилась, и я поняла, что из этого нужно попытаться делать номер, соединив

различные жанры. Мы работали над ним полтора года, и рады представить итог нашего

труда курскому зрителю.

С воздушной гимнасткой выступает конь фризской породы. Во втором отделении

на лошади русской верховой породы грациозно скачет сама Вера. Высшая школа

верховой езды – тоже очень сложный жанр.

На арене снова будут удивительные животныеФото: предоставлено организаторами.

– Лошади – очень умные животные и, если дрессировщик их понимает, они сделают все, что нужно, – уверена она. – Наша задача сделать так, чтобы и наши лошади получали удовольствие от выступления.

На арене выступает и еще один семейный дуэт: клоуны Демьян и Чика – отец и дочь. Демьян Вдовчук и Ксения Филиппова создают атмосферу веселья и добра.

– Я здесь пятый раз, куряне для меня во-от такие! – Признается Демьян, показывая большой палец. – В Курск мы приезжаем как домой. Очень рады, что наши юные зрители не только повеселятся от души, но и увидят удивительных животных.

Действительно, на арене цирка не только лошади, но и пудели, верблюды, ламы и даже дрессированные бизоны. Бесстрашные животные прыгают через огонь и поражают своей мощью и силой.

А еще гостей представления ждет невероятное мастерство талантливых акробатов-вольтижеров с мировым именем под руководством заслуженного артиста России Владимира Вавилова.

Уникальный номер «Фрики» в 2018 году стал бронзовым призером на самом престижном цирковом фестивале в Монте-Карло, завоевал золото на фестивале во Франции, а двумя годами раньше акробаты были удостоены золотых наград в Италии и Испании. Сложность номера в том, что акробатам нужно удерживать двойной баланс: они находятся на подвижной платформе, высота которой меняется. Меняется и высота приземления: товарищи ловят их на руки и на батуты. Завершает номер прыжок без страховки с 11-метровой высоты!

Но и это еще не все, во втором отделении гостей ждет еще один номер акробатов-вольтижеров, в котором у них не будет никаких приспособлений. Все построено на силе мышц, точности прыжков, ловкости исполнения.

– Наш второй номер исполняется в очень редком жанре, – пояснил Владимир Вавилов. – Мы репетируем каждый день, если этого не делать, все пойдет насмарку. Нам важно чувствовать друг друга, все движения довести до совершенства. Наша задача – сделать так, что исполнение выглядело легко, но на самом деле это очень опасно. Одна ошибка может привести к серьезным травмам.

Акробатическая группа Владимира Вавилова впервые выступает в Курске. Он признается, что чаще они бывают за границей. Их коллектив известен всему миру, однако выступать на родине акробаты очень любят:

– В России самый лучший зритель, самый благодарный. Мы получаем невероятную отдачу и всегда счастливы выступать здесь, – добавил Владимир Вавилов.

Упорные тренировки позволяют создавать бесподобные трюки, а вот неосторожное волшебство может довести до беды. Дед Мороз из-за таких шалостей попадет в волшебный шар, а вот удастся ли его спасти? Приходите в курский цирк, и сами все увидите!