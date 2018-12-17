2018-12-17T14:24:03+03:00
Общество

Курянки прокатились на сноубордах в купальниках

Фото девушек на снегу вызвали ажиотаж в сети
Яна ШЕЛЕСТ
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Автором идеи стала Мария ПашковаАвтором идеи стала Мария ПашковаФото: Соцсети
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В преддверии новогодних праздников у курян возникает множество оригинальных идей. Недавно «КП» рассказывала о том, как переодетый в костюм Деда Мороза парень переплыл Сейм на доске для сапсерфинга. Сегодня - о том, что на одной из улиц Курска появился очаровательный снежный поросенок.

Девушки стойко выдержали мороз Фото: Соцсети

Девушки стойко выдержали морозФото: Соцсети

И вот еще одна новость, взбудоражившая соцсети. Несколько девушек в красивых купальниках устроили фотосет на одном из заснеженных склонов Курска.

Автором идеи стала известный в Курске фотограф Мария Пашкова.

Несколько девушек в красивых купальниках устроили фотосет Фото: Соцсети

Несколько девушек в красивых купальниках устроили фотосетФото: Соцсети

— Я хотела сделать пару кадров в подобном стиле. Написала в горнолыжный экстрим-клуб, они меня поддержали и пригласили несколько девушек, - рассказала Маша.

Съемочный день выдался довольно прохладным, но девушки стойко выдержали мороз. Не только получили массу положительных эмоций, но и зарядили позитивом пользователей соцсетей.

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