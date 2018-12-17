В Курском драмтеатре показали спектакль "Ктуба"

В минувшие выходные на сцене Курского драматического театра показалиодну из самых ярких постановок 227-ого сезона - спектакль "Ктуба".

В постановке немало комедийных ситуацийФото: Светлана ВОЛКОВА

Главный герой Элимелех работает сантехником. В его доме все идет по строгому распорядку: звонок будильника, недовольство жизнью, обязательная содовая вода к обеду, рассказы о героических трудоднях (разумеется, с небольшим преувеличением своих заслуг). Супругу свою, Шифру, он просто не замечает. Для него она имеет такое же значение, как мебель в доме. Их дочь Аяла выходит замуж. Жених Роберт — партия завидная, образованный, сделал карьеру, внешне великолепен. Но тут возникает заминка. Чтобы состоялась свадьба, жених и невеста должны предоставить брачные договоры своих родителей, чтобы доказать, что они законнорожденные. Супруги Шифра и Элимелех так и не находят своего брачного договора. А была ли вообще свадьба? И куда девалась вся романтика и нежность? И, кажется, что и любовь давно уже покинула этот дом…

"Ктуба" - одна из самых популярных постановок курского драмтеатраФото: Светлана ВОЛКОВА

А тут еще под ногами вертится эксцентричная соседка, готовая отдать все что угодно за один взгляд нашего сантехника, а на горизонте вырисовывается соперник Роберта, и Аяла в полном смятении. Надо что-то срочно предпринимать: скоро свадьба и дорогих родителей надо спасать. Срочно спасать семью! А это нелегко, хотя очень весело и увлекательно.

Режиссер-постановщик спектакля - народный артист России Евгений ПоплавскийФото: Светлана ВОЛКОВА

Спектакль собрал почти полный зал, хотя это уже и не премьера. Многие зрители признались, что пришли посмотреть постановку по второму разу.