2018-12-17T13:29:12+03:00
Звезды

В Курском драмтеатре показали спектакль "Ктуба"

Комедийная история сантехника пользуется успехом
Светлана ВОЛКОВА
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Спектакль "Ктуба" Курского драмтеатра.

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В минувшие выходные на сцене Курского драматического театра показалиодну из самых ярких постановок 227-ого сезона - спектакль "Ктуба".

В постановке немало комедийных ситуаций Фото: Светлана ВОЛКОВА

В постановке немало комедийных ситуацийФото: Светлана ВОЛКОВА

Главный герой Элимелех работает сантехником. В его доме все идет по строгому распорядку: звонок будильника, недовольство жизнью, обязательная содовая вода к обеду, рассказы о героических трудоднях (разумеется, с небольшим преувеличением своих заслуг). Супругу свою, Шифру, он просто не замечает. Для него она имеет такое же значение, как мебель в доме. Их дочь Аяла выходит замуж. Жених Роберт — партия завидная, образованный, сделал карьеру, внешне великолепен. Но тут возникает заминка. Чтобы состоялась свадьба, жених и невеста должны предоставить брачные договоры своих родителей, чтобы доказать, что они законнорожденные. Супруги Шифра и Элимелех так и не находят своего брачного договора. А была ли вообще свадьба? И куда девалась вся романтика и нежность? И, кажется, что и любовь давно уже покинула этот дом…

"Ктуба" - одна из самых популярных постановок курского драмтеатра Фото: Светлана ВОЛКОВА

"Ктуба" - одна из самых популярных постановок курского драмтеатраФото: Светлана ВОЛКОВА

А тут еще под ногами вертится эксцентричная соседка, готовая отдать все что угодно за один взгляд нашего сантехника, а на горизонте вырисовывается соперник Роберта, и Аяла в полном смятении. Надо что-то срочно предпринимать: скоро свадьба и дорогих родителей надо спасать. Срочно спасать семью! А это нелегко, хотя очень весело и увлекательно.

Режиссер-постановщик спектакля - народный артист России Евгений Поплавский Фото: Светлана ВОЛКОВА

Режиссер-постановщик спектакля - народный артист России Евгений ПоплавскийФото: Светлана ВОЛКОВА

Спектакль собрал почти полный зал, хотя это уже и не премьера. Многие зрители признались, что пришли посмотреть постановку по второму разу.

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