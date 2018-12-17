2018-12-17T13:04:14+03:00
Звезды

Посол Румынии в РФ привез в Курск фольклорный ансамбль

Коллектив выступил на сцене концертного зала "Свиридовский"
Светлана ВОЛКОВА
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Ансамбль "Цара Вранчей" (Румыния) в концертном зале "Свиридовский".

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- Лет 30 назад мы гораздо больше знали друг о друге. И вот сейчас настал момент, чтобы снова познакомиться ближе друг с другом. Самый лучший способ для этого, как мне кажется, культура. Именно поэтому я решил привезти в Россию фольклорный ансамбль из своего родного города Фокшани. Коллектив проделал долгий путь в Россию - сначала на автобусе в Москву, а оттуда - с гастрольным туром по нескольким городам. И вот последняя точка в пути - Курск. Отсюда артисты снова поедут на родину, - рассказал посол Румынии в РФ Василе Соаре, который, собственно, сам стал автором такой культурной инициативы.

Публика встречала ансамбль бурными апплодисментами Фото: Светлана ВОЛКОВА

Публика встречала ансамбль бурными апплодисментамиФото: Светлана ВОЛКОВА

Визит был приурочен у Национальному Дню Румынии. Однако о политике здесь почти не говорили. Вместо этого была зажигательная музыка и отличное театрализованное представление. А куряне смогли ближе познакомиться с культурой Румынии. Фольклорный ансамбль "Цара вранчей" куряне встречали бурными апплодисментами, а одним из самых активных зрителей был сам господин Соаре.

Куряне познакомились с культурой Румынии Фото: Светлана ВОЛКОВА

Куряне познакомились с культурой РумынииФото: Светлана ВОЛКОВА

На память о визите в Курск посол Румынии в РФ Василе Соаре и творческий коллектив получили книги о Курске.

Посол пообещал, что вместе в артистами приедет на Курскую Коренскую ярмарку Фото: Светлана ВОЛКОВА

Посол пообещал, что вместе в артистами приедет на Курскую Коренскую ярмаркуФото: Светлана ВОЛКОВА

Господин Соаре пообещал, что ансамбль вернется в наш регион, теперь уже в рамках Курской Коренской ярмарки.

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