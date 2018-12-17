Акция «КП»: «Хочу домой!»

"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

В руках службы отлова оказалась маленькая и очень красивая собачка и шесть ее очаровательных малышей. Мамочке Лайзе примерно полтора года. Она находится в шоковом состоянии и очень страдает, скорее всего, у бедняжки был хозяин, от которого ее оторвали, считают вовлонтеры. Детки шикарные, плюшевые! Возраст около полутора месяцев. Крошки не по возрасту разумные, кушают самостоятельно. Девочки и мальчики. Отлично подойдут для квартирного содержания или просто теплого места. Будут маленькие по размеру. В отлове им приходится очень тяжело.

Впереди Новый год. Бедняги, которых не заберут до конца декабря могут его уже не встретить...

Возможна доставка по городу и области.

Льготная стерилизация гарантируется.

8-904-525-53-86 Инна

8-920-703-19-80 Лена