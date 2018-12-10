2018-12-10T15:30:09+03:00
Спорт

В Курске стартовал Всероссийский турнир по фехтованию

На участие в турнире подана 831 заявка
Ольга ДАНИЛОВА
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Впервые в соревнованиях примут участие фехтовальщики из УзбекистанаВпервые в соревнованиях примут участие фехтовальщики из УзбекистанаФото: предоставлено пресс-службой
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10 декабря в пятый раз Курск встречает участников Всероссийского турнира по фехтованию на рапирах. Соревнования на призы чемпионки мира и Европы, заслуженного мастера спорта Яны Рузавиной проходят в Центре фехтования.

В этом году на участие в турнире подана 831 заявка из 16 регионов России. Впервые в нем примут участие и фехтовальщики из Узбекистана.

Открыл соревнования врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Приветствуя участников, глава региона отметил, что проведение в очередной раз на Курской земле всероссийских соревнований придаст импульс развитию этого вида спорта в регионе.

– Фехтование для Курской области – это один из приоритетных видов спорта, который необходимо поддерживать и развивать. Наш регион воспитал прекрасных спортсменок, в том числе олимпийских чемпионок. Мы находимся в комфортном современном здании, где можно тренироваться и проводить соревнования мирового уровня. Массовость занятия фехтованием среди молодежи в Курской области лишний раз подтверждает необходимость поддержки этого вида спорта, – подчеркнул Роман Старовойт.

Отметим, что в конце ноября этого года наша землячка, рапиристка из Курчатова, олимпийская чемпионка Инна Дериглазова заняла первое место на всероссийском турнире по фехтованию, который прошел в подмосковном Новогорске.

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