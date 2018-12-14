В курском госпитале "тушили пожар"

В курском госпитале для ветеранов войн прошло контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение. Главная цель такой тренировки – проверить знания и на практике отработать действия обслуживающего персонала и спасателей при возникновении нештатной ситуации.

Госпиталь предназначен для отдыха и лечения ветеранов войн и рассчитан на 200 койко-мест. В ночные часы, в праздничные и выходные дни на дежурстве – от 15 до 30 сотрудников, на «ежедневке» – около 100 специалистов.

- Наш госпиталь состоит из нескольких корпусов разной этажности, - рассказывает специалист по охране труда Олег Поздняков. – Это трех этажный корпус со столовой и девяти этажный жилой корпус. На территории расположены здания трансформаторной подстанции, теплоузла с насосной станцией, гаражи и подсобные здания.

По легенде учений, пожар возник в одной из палат. Администрация, сообщив о происшествии в пожарную охрану, приступила к эвакуации людей. Всего на свежий воздух вывели более 180 человек. После проверки списков выяснилось, что семь пациентов остались внутри условно горящего здания.

Через несколько минут после поступления сигнала о пожаре в госпиталь прибыли первые подразделения. Спасатели сформировали звено газодымозатников и приступили к разведке и спасению людей. Для эвакуации пациентов, отрезанных огнем от путей выхода, применялись автолестницы и «куб жизни». На момент прибытия первых пожарных подразделений площадь условного пожара составила 36 квадратных метров.

- К учениям привлекалась группировка общей численностью 44 человека личного состава и девять единиц техники, – рассказывает заместитель начальника службы пожаротушения Роман Пожидаев. – По легенде, на четвертом этаже из-за короткого замыкания произошло возгорание. В результате образовалось сильное задымление на верхних этажах здания.

Сложность тушения пожара на таком объекте связана, прежде всего, с особенностями планировки. В зданиях коридорного типа дым моментально распространяется на всей площади. Также спасателям стоит учитывать и тот факт, что большинство пациентов – люди преклонного возраста и маломобильные.

Полностью справиться с загоранием и ликвидировать его последствия удалось через 40 минут. Руководители учений оценили их проведение на «хорошо».