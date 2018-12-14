В Курске продают Bentley за 12 миллионов рублей
Объявление появилось на одном из-интернет-сайтов
Возможно, в этом авто катался кто-то из знаменитостейФото: из открытых источников
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В Курске на одном из сайтов появилось объявление о продаже Bentley S-series — "коллекционного автомобиля с историей", как сообщает сам продавец. В объявлении также сказано, что автомобиль на ходу, 1964 года выпуска. Стоит раритетная машина почти 12 миллионов рублей.
Автомобиль хоть с виду и выглядит раритетом, оснащен кондиционером, электрическими стеклоподъемниками, противотуманными фарами. Салон - из натуральной кожи красного цвета. Есть даже автомагнитола для CD.
Найдется ли в Курске покупатель для шикарного автомобиля эпохи 60-х, покажет время.