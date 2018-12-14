2018-12-14T12:37:25+03:00
Происшествия

На курской таможне задержали больше полутора тонн лука

Компании-перевозчику грозит штраф до ста тысяч рублей
Светлана ВОЛКОВА
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"Лишний" лук нашли на таможне"Лишний" лук нашли на таможнеФото: предоставлено пресс-службой
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В пункте пропуска Крупец Курской таможни таможенники задержали фуру с грузинскими номерами, которая ехала из Республики Казахстан в Украину с грузом свежего лука.

В ходе таможенного досмотра с пересчетом грузовых мест и со взвешиванием товара обнаружилось превышение количества грузовых мест на 65 и фактического веса товара на 1689 килограммов.

Объяснить несоответствие веса товара и количества грузовых мест сведениям, заявленным в товаро-сопроводительных документах, перевозчик не смог, отметили в курской таможне.

Против транспортной компании из Грузии завели дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве грузовых мест и весе брутто товаров путем представления недействительных документов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 тысяч рублей. Постановление по делу об административном правонарушении вынесет суд.

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