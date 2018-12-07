В Курске открылся Музей обуви

В Курске в торговом центре «Манеж» открылся уникальный Музей обуви. «След в истории» решили оставить работники курской обувной фабрики, которой в этом году исполнилось сто лет.

В музее можно увидеть самые разные экспонатыФото: Яна ШЕЛЕСТ

— История курской обувной фабрики началась в 1918 году. Губернатор Муратов решил, что городу непременно нужна обувная фабрика, которая будут принадлежать именно государству, - рассказывает гид музея Юрий Киряев.

В то время в Курске было две частные обувные фабрики. Они принадлежали братьям Ивану и Александру Евдокимовым. Губернатор предложил Ивану большой заказ, тот согласился, закупил необходимое оборудование, построил новые производственные помещения и склад. После этого Муратов забрал фабрику под государственное обеспечение.

— В то время фабричное здание находилось на улице Херсонской, ныне Дзержинского, и только в 1930 году переехало в манеж на улице Щепкина, - поясняет гид. — Власти решили, что фабрике нужны более просторное помещение и более современное оборудование.

Трофейная швейная машинаФото: Яна ШЕЛЕСТ

Здание манежа, до революции принадлежащее духовной семинарии, в 1919 году сожгли. Долгое время оно находилось в полуразрушенном состоянии, а затем его отреставрировали специально под обувную фабрику.

— В 1929 году было принято решение о строительстве новой механизированной обувной фабрики, мощностью 600 тысяч пар обуви в год. И 1 октября 1931 состоялся ее торжественный пуск.

К 1941 году обувная фабрика стало крупнейшим предприятием Курска. На фабрике работало 1,5 тысячи человек.

— Когда началась война, работники фабрики не уходили домой, они обустроили бункер на цокольном этаже, - рассказывает гид.

В экспозиции представлена обувь, изготовленная, начиная с 50-х годовФото: Яна ШЕЛЕСТ

Власти приняли решение не дать врагу воспользоваться помещением фабрики. Все оборудование демонтировали и вывезли в Саратов, а здание фабрики взорвали. В 1945 году здание восстановили, а в 1947 уже и производство.

В наше время фабрика переехала в здание, расположенное за Манежем. На фабрике сейчас работают четыре цеха: раскройный, заготовочный, клеевой и литьевой. Здесь шьют высококачественную детскую обувь.

Вот такой историей и хотели поделиться с курянами и гостями города работники Курской обувной фабрики, которые по крупицам собирали экспонаты.

Музей имеет оригинальный дизайн, который сами придумали сотрудники предприятия. На полу нарисованы разноцветные полосы, напоминающие линии метрополитена. По ним можно путешествовать.

В огромных ботинках любят фотографироваться гостиФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Синяя ветка ведет по экспонатам, отправившись по оранжевой – можно погрузиться в историю фабрики, бирюзовая приведет к уникальному макету Манежа, желтая рассказывает об интересных фактах, связанных с обувью, - рассказывает гид.

В экспозиции музея представлена обувь, изготовленная на фабрике, начиная с 50-х годов прошлого века. Всю ее можно потрогать руками, ознакомиться с качеством, так сказать, проверить швы. Самым прикольным экспонатом являются огромного размера ботинки, которые специально изготовили для фотозоны. Посетители с удовольствием в них фотографируются.

Часть музея посвящена оборудованию. Здесь и трофейная немецкая швейная машина, и машинка для взъерошивания поверхности заготовки следа, и для спускания краев, обувной пресс, починочная машинка и машинка для прибивания стельки.

Часть музея посвящена оборудованиюФото: Яна ШЕЛЕСТ

Есть в музее и витрина с наградами, которые присуждались Курской обувной фабрике. Огромная интерактивная карта рассказывает посетителям, в какие города поступает продукция предприятия.

Музей «След в истории» расположен на 3 этаже в ТЦ «Манеж». Записаться на экскурсию можно по телефону: 305-015. Вход бесплатный.