2018-12-06T11:52:04+03:00
Общество

«Мираторг» и регион подписали соглашение о создании производства свинины

Документ предполагает сотрудничество в сфере реализации проекта, инвестиции в который в ближайшие пять лет составят порядка 93 миллиардов рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

На территории Курской области агрохолдинг планирует разместить ключевые мощности проекта: крупнейшую в России роботизированную мясохладобойню, которая будет выпускать свыше 400 тысяч тонн продукции, а также свиноводческие площадки. Новые предприятия обеспечат рост налоговых поступлений в региональный бюджет и создадут более 6 тысяч новых рабочих мест.

«Мираторг» выполняет взятые на себя обязательства - строительство завода по убою и глубокой переработке мяса вблизи п. Черницыно ведется в строгом соответствии с утвержденным графиком, запуск первых цехов запланирован на 2020 год.Область, со своей стороны, готова оказать содействие в развитии социальной и транспортной инфраструктуры, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, оказывать необходимые информационные и консультационные услуги.

Реализация столь масштабных проектов требует постоянного взаимодействия между инвестором и администрацией: на прошедшей встрече президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник и врио губернатора Курской области Роман Старовойт еще раз подтвердили договоренность о создании постоянно действующего Проектного офиса, курирующего реализацию всех этапов проекта.

- Мы довольны работой с Курской областью, которая стала для агрохолдинга надежным партнером. Для нас, как для инвестора, крайне важна преемственностьи понимание, на каких условиях будем работать в ближайшие несколько лет, - подчеркивает президент «Мираторга» Виктор Линник. - Сегодня все наши более ранние договоренности были подтверждены. Роман Владимирович также ведет абсолютно правильную политику решать вопросы «здесь и сейчас». Именно для этого создана постоянно действующая рабочая группа, благодаря чему, мы сможем меньше времени тратить на поиск путей решения вопросов и больше на работуи реализацию новых проектов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Новости 24
На "Курской аномалии" выступят команды из России, ДНР и Белоруссии
В Курске пройдет конкурс пианистов
Елочные базары в Курске откроются 20 декабря
В Курске пустят еще несколько льготных автобусов
В Курске на Народной нашли труп
В Курске наградили победителей конкурса «Щит и лира»
В Курской области завершается осенний призыв
Что подарить родителям на Новый год в Курске?
Под Курском сгорел дом
В Курске откроется выставка «Зимнее настроение»
Куряне похищали товары с полок магазина, в котором работали
В Курской области раскрыли кражу более 100 тысяч рублей с карты
Мошенники списали с карты курянки 15 тысяч рублей
Курян предупреждают о гололеде
В Воронеже проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR
Приоритеты в работе законодательной власти
Под Курском ВАЗ врезался в столб
Под Курском иномарка перевернулась в кювет