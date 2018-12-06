«Мираторг» и регион подписали соглашение о создании производства свинины

На территории Курской области агрохолдинг планирует разместить ключевые мощности проекта: крупнейшую в России роботизированную мясохладобойню, которая будет выпускать свыше 400 тысяч тонн продукции, а также свиноводческие площадки. Новые предприятия обеспечат рост налоговых поступлений в региональный бюджет и создадут более 6 тысяч новых рабочих мест.

«Мираторг» выполняет взятые на себя обязательства - строительство завода по убою и глубокой переработке мяса вблизи п. Черницыно ведется в строгом соответствии с утвержденным графиком, запуск первых цехов запланирован на 2020 год.Область, со своей стороны, готова оказать содействие в развитии социальной и транспортной инфраструктуры, во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, оказывать необходимые информационные и консультационные услуги.

Реализация столь масштабных проектов требует постоянного взаимодействия между инвестором и администрацией: на прошедшей встрече президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник и врио губернатора Курской области Роман Старовойт еще раз подтвердили договоренность о создании постоянно действующего Проектного офиса, курирующего реализацию всех этапов проекта.

- Мы довольны работой с Курской областью, которая стала для агрохолдинга надежным партнером. Для нас, как для инвестора, крайне важна преемственностьи понимание, на каких условиях будем работать в ближайшие несколько лет, - подчеркивает президент «Мираторга» Виктор Линник. - Сегодня все наши более ранние договоренности были подтверждены. Роман Владимирович также ведет абсолютно правильную политику решать вопросы «здесь и сейчас». Именно для этого создана постоянно действующая рабочая группа, благодаря чему, мы сможем меньше времени тратить на поиск путей решения вопросов и больше на работуи реализацию новых проектов.