Курские таможенники завели два дела за охотничий патрон

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Крупец курские таможенники в автомобиле, следовавшем из Украины в Россию, обнаружили охотничий патрон.

При проведении таможенного осмотра транспортного средства с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК), оператора комплекса заинтересовал подозрительный предмет в багажнике легкового автомобиля. В ходе таможенного досмотра в автомобильной аптечке обнаружен охотничий патрон иностранного производства.

Водитель авто - гражданин Украины признался, что патрон принадлежит ему, при поездке за границу он забыл выложить его из аптечки.

Патрон изъяли и направили на экспертизу.

Согласно заключению эксперта, патрон является боеприпасом заводского производства к гладкоствольному охотничьему оружию 12 калибра.

По фактам несоблюдения запретов на ввоз боеприпасов к охотничьему оружию на территорию Евразийского экономического союза и недекларирования по установленной форме товара, подлежащего декларированию, Курская таможня против гражданина Украины завела два дела об административных правонарушениях. Окончательное решение вынесет суд. Нарушителю таможенного законодательства грозят штрафы и возможная конфискация патрона.