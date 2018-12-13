2018-12-13T09:36:31+03:00
Экономика

Сотрудники Металлоинвеста удостоены государственных наград

Заслуженные награды вручил врио губернатора Курской области Роман Старовойт на торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции России
Ольга ДАНИЛОВА
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Профессиональному развитию работников во многом способствует модернизация производства, обновление оборудования, реализация инвестиционных проектовПрофессиональному развитию работников во многом способствует модернизация производства, обновление оборудования, реализация инвестиционных проектовФото: предоставлено пресс-службой
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За многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи почетным званием «Заслуженный работник транспорта РФ» отмечены машинист тягового агрегата Юрий Лавров и водитель автомобиля по вывозке горной массы из карьера Александр Чернышев. Почетное звание «Заслуженный металлург РФ» присвоено сталевару Владимиру Дмитрову. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены токарь Иван Митасов, машинист экскаватора Юрий Растрыгин, главный механик фабрики окомкования Дмитрий Иванов и машинист экскаватора фабрики Михаил Петровский, заместитель главного механика ДОК Валерий Канивец, мастер по ремонту оборудования Александр Левыкин, машинист буровой установки Александр Силаков.

Признание трудовых заслуг работников МГОКа на государственном уровне – это подтверждение их профессионализма, самоотдачи, ответственности и высокая оценка работы комбината в целом.

«Ощущение гордости не только за себя, но и за коллектив. Это наша общая награда, - поделился Юрий Растрыгин. – Я вырос в деревне недалеко от карьера, видел, как он развивается, профессию выбирал осознанно. И мне приятно быть частью этого развития».

Профессиональному развитию работников во многом способствует модернизация производства, обновление оборудования, реализация инвестиционных проектов Компании.

«Современные электровозы, поступающие на МГОК, оснащены по последнему слову инженерной мысли, компьютеризированы, только что не разговаривают пока, а так многие функции выполняют самостоятельно. Приятно работать, - поделился Юрий Лавров. – А наши награды считаю стимулом для молодежи комбината, чтобы видели, что ответственный труд всегда будет оценен».

В компании «Металлоинвест» работает более 50 тысяч сотрудников. Их успехи на профессиональном поприще – это результат эффективной кадровой политики Компании. Многоуровневая система развития кадрового потенциала включает в себя повышение квалификации, программы мотивации и поддержки лучших работников, участие сотрудников в проектах вовлеченности.

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