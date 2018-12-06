На пороге новой цифровой реальности

Экономия плюс безопасность

Похоже, то, о чем долгое время мечтали фантасты всего мира, исполнилось. Высокие технологии прочно входят в нашу жизнь, делая её удобнее, комфортнее и экономичнее.

Выбор именно этого многоквартирного дома оказался неслучайным.

- Для реализации проекта были заданы определенные параметры: дом не выше пяти этажей, отсутствие в нем лифта, определенный срок эксплуатации, - объяснил главный специалист группы развития сервисных услуг ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» Виталий Марченко. – И, конечно, согласие самих жильцов на участие в проекте.

Все работы компания производила за свой счет. В итоге жильцы получили солидную экономию электроэнергии и безопасность.

15-квартирный дом в поселке им. Маршала Жукова оборудован автоматизированной системой коммерческого учета энергии (АСКУЭ). Жильцам больше не нужно подавать в компанию показания. Энергетики дистанционно получают показания приборов учета, автоматически передающих данные об энергопотреблении в информационную базу «АтомЭнергоСбыта». Потребление ресурсов удается фиксировать со 100-процентной точностью. Незаконные подсоединения к общей сети, безучетное потребление электроэнергии исключены – умная система моментально оповестит энергетиков и самих жильцов о таких попытках и будет пресечена.

«Умный дом» действует как один организм. Каждые три секунды приборы учета собирают данные о потреблении. На крыше установлены шесть панелей солнечных батарей. Солнечная энергия питает энергосберегающие светильники с датчиками движения и освещенности в подъезде и придомовую территорию. Электричество не расходуется впустую, если на лестничной площадке никого нет. В случае отсутствия штатного режима энергопитания внутридомовых сетей освещение подъезда может происходить автономно.

Рядом с панелями солнечных батарей находится антенна. Это своего рода базовая станция, которая собирает данные со счетчиков и передает на серверы, по которым можно отслеживать потребление в режиме онлайн.

В ближайшее время в квартирах планируется установить планшеты с прямым доступом в личный кабинет получателя услуг, где имеется вся необходимая информация для абонента «АтомЭнергоСбыта».

В приоритетах компании – безопасность клиентов. С помощью восьми камер удается полностью отслеживать периметр, на входе установлена видео-фиксация. Данные хранятся в течение месяца.

«Мы с радостью откликнулись на предложение «КурскАтомЭнергоСбыта» и сегодня нисколько не жалеем о том, что наш дом принял участие в пилотном проекте «Умный дом», - говорит старшая по «Умному дому» Вера Невмержицкая. - Нам очень нравится реализованная «АтомЭнергоСбытом» идея. Очень удобно и полезно. И солнечные батареи, и видеонаблюдение, и особенно энергоэффективное освещение подъезда с умными датчиками движения и освещенности. Все это очень удобно! Раньше у нас стояло реле. Не успеешь подняться до своего этажа, как свет гас. Теперь все иначе. Благодаря «АтомЭнергоСбыту» неожиданно для самих себя оказались в доме будущего, что очень приятно и, повторюсь, еще и полезно с точки зрения выгоды».

Проект «Умный дом» уже месяц работает в штатном режиме. В перспективе было бы правильно, если цена автоматизированной системы учета энергии закладывалась в стоимость капитального ремонта всех многоквартирных домов по стране. Но для этого нужно определить, какой «пакет» услуг необходим и как нововведения покажут себя на практике.

Солнечные батареи помогут жильцам экономить семейный бюджет

Всё для удобства абонентов

Офис «КурсАтомЭнергоСбыт», расположенный в Курске по адресу: ул. Энгельса, дом 134, тоже можно назвать умным: он оборудован по последнему слову техники и стремится не тратить впустую время и нервы своих абонентов.

Осенью 2016 года здесь был открыт Центр обслуживания клиентов. В центре принимают платежи за свет, холодную воду, водоотведение. Руководство компании идет по принципу создания одного окна. По вопросам электроснабжения специалисты компании консультируют жителей Курска и Курской области.

Несмотря на большое количество клиентов, очередей нет. В просторном помещении работают восемь касс для приема платежей и пятнадцать окон для работы с посетителями. Действует электронная очередь.

Руководство компании увеличивает экономическую эффективность деятельности «КурскАтомЭнергоСбыта», расширяя дополнительные услуги.

В Центре обслуживания можно не только оплатить счета, но и купить электротовары, счетчики, выключатели, бойлеры, батарейки, энергосберегающие и светодиодные лампы, и даже кондиционеры. При центре работает магазин с удобной ценовой политикой. Здесь же можно оформить услугу по установке электроприборов.

А чтобы малыши, пришедшие с родителями в офис не скучали, для них поставлен стол со всевозможными раскрасками и играми. Для будущих энергетиков размещена специальная игровая доска.

Специалисты Контакт- Центра всегда готовы дать квалифицированный ответ

Уютный мир для детей и взрослых

Контакт-Центр расширяет границы. В организации, принимающие показания счетчиков, как правило, удается дозвониться не сразу. Это общая проблема. В канун нового 2018-го в «КурсАтомЭнергоСбыте» был открыт Контактный центр, в котором на связи с клиентами постоянно находятся 30 специалистов, готовых дать исчерпывающий, квалифицированный ответ. Для этого нужно всего лишь позвонить по номеру (4712) 39-03-29.

С июля этого года набор услуг Контакт-Центра расширился. Онлайн-сервис «Видео ЦОК» позволяет совершать звонки в компанию с популярных мессенджеров: Viber, WhatsApp. Показания счетчиков также можно передавать с помощью видео- и текстовых сообщений, через форму обратной связи интернет-сервиса «Личный кабинет». В компанию теперь не обязательно приходить лично. С помощью видео-звонка точно также можно получить информацию, касающуюся переоформления, состояния, открытия лицевого счета, тарифов, договорных условий, оплаты электроэнергии, узнать о дополнительных услугах и высказать свои пожелания.

«Умный дом», как и другие реализованные проекты, приближает клиентов и сотрудников «АтомЭнергоСбыт» к новой цифровой реальности, к счастливому цифровому завтра, - говорит директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» Сергей Токарев. – Потенциал современных технологий, направленных на совершенствование клиентских сервисов и услуг, огромен. Мы стараемся использовать его по максимуму. «Умный дом», «Видео ЦОК», Контактный центр - проекты, призванные продемонстрировать новые коммунальные цифровые стандарты для жителей и для тех, от кого зависит развитие ресурсоснабжающей отрасли в целом. Будущее не за горами. Инновационные решения в энергетике, шире – в коммунальной сфере в целом, существуют, они ясны, понятны, экономичны, а главное - доступны. И наша задача с помощью современных цифровых технологий сделать жизнь курян более удобной и комфортной. Убежден, стараниями нашего коллектива обозначенная руководством страны задача в части повышения комфортности, безопасности, энергоэффективности и реализации цифровых технологий в повседневной жизни людей будет успешно реализована на благо региона и людей, его населяющих».

Ольга Трушкина

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Сергей Токарев, заместитель генерального директора - директор ОП "КурскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт": "Цифровые технологии делают жизнь курян более удобной и комфортной".