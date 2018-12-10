«Роснефть» выпускает новые моторные масла с уникальной формулой

Статистика актуальной средней стоимости современных автомобилей, как новых, так и с пробегом, позволяет утверждать – «права на ошибку» в уходе за авто у владельца просто нет. Согласитесь, мало кто может позволить себе регулярно менять машину, как только она даст небольшой сбой. От должного ухода напрямую зависит скорость износа деталей, а значит – срок службы автомобиля. Чтобы максимально отсрочить дорогостоящий ремонт, стоит уделять повышенное внимание, в частности, выбору используемого моторного масла.

Современный рынок предлагает автолюбителям широкий ассортимент масел, способных удовлетворить потребности каждого – и по цене, и по качеству. Лидером российской нефтегазовой отрасли является компания «Роснефть»: над созданием высококачественных смазочных материалов работают собственные научно-исследовательские институты, а в основу формулы ложатся, в первую очередь, потребности клиентов, выявленные в процессе масштабных исследований.

Многолетние разработки оптимальной формулы нашли воплощение в высококлассной линейке моторных масел Rosneft Magnum Ultratec, предназначенной для легкового транспорта. Специалисты продолжают совершенствование продукции, используя собственную синтетическую основу – она выгодно отличается от минеральной эксплуатационными свойствами. Что это значит?

Моторное масло предназначено для использования при любых погодных условиях – оно стойко переносит как сильную жару, так и - «минус»;

Продукт Rosneft Magnum Ultratec A3 5W-40 значительно сокращает износ деталей и препятствует образованию отложений и сажи на деталях двигателя;

Инновационная формула Rosneft Magnum Ultratec FE 5W-30 снижает расход топлива, а значит, сокращает расходы на заправку;

Масла одобрены к эксплуатации автомобилей большинства ведущих мировых производителей;

Перечисленные современные моторные масла появятся в продаже совсем скоро – приобрести их можно будет по доступной цене как в магазинах, так и на АЗС.

Доверять заботу об автомобиле нужно профессионалам, ведь речь идет не только о комфорте, но и о собственной безопасности.

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