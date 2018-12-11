Металлоинвест провел III Корпоративный форум молодежных инициатив

Работники Лебединского и Михайловского ГОКов, Оскольского электрометаллургического комбината и Уральской Стали представили на суд экспертной комиссии 27 проектов в области повышения эффективности организации производства, бизнес-процессов, социальной и кадровой политики.

Участие в форуме – прекрасная возможность для молодых и целеустремленных сотрудников предприятий Металлоинвеста заявить о своих амбициозных проектах, а затем и реализовать их. В нынешнем году заработал интернет-портал КФМИ, где участникам из разных городов присутствия Компании намного легче общаться, советоваться, обмениваться предложениями.

Теперь подать идею на КФМИ также возможно через Фабрику идей Металлоинвеста. Для инициатив сотрудников Компании по производственным улучшениям создано единое окно.

«Год от года растет профессиональный уровень участников форума, - подчеркнул первый заместитель генерального директора – директор по производству УК «Металлоинвест» Андрей Угаров. – Это важное и полезное мероприятие для каждого предприятия и для всей компании в целом. Здесь молодые специалисты предлагают смелые новаторские идеи, которые затем внедряются в производство и дают реальные результаты».

«Мы приветствуем инициативы всех сотрудников, которые делают Металлоинвест сильнее, конкурентоспособнее, и открывают путь к новым победам, - отметила директор по социальной политике и корпоративным коммуникациям УК «Металлоинвест» Юлия Мазанова. – КФМИ призван максимально использовать творческий потенциал и идеи сотрудников для улучшения бизнес-процессов в рамках цифровой трансформации. У КФМИ общая цель с другим проектом Компании - Фабрикой идей, поэтому они будут интегрированы».

Призовые места распределились следующим образом. В металлургическом сегменте лучшим оказался Дмитрий Иванов из Уральской Стали. В горнорудном сегменте первое место занял ведущий специалист JSA Group, Лебединский ГОК Владимир Алехин. В секции «Развитие кадровой и социальной политики» победителем стал проект сотрудников ООО «ЛебГОК-Здоровье» Эдуарда Сюрюрюкова и Ирины Кротовой.

В рамках финала КФМИ состоялась встреча с российским космонавтом-испытателем, первым в мире ученым – командиром космического корабля, Героем РФ Сергеем Рязанским, на счету которого четыре выхода в открытый космос. На примерах из собственной жизни Сергей Рязанский рассказал об основных принципах успешной командной работы экипажа космического корабля, о вопросах безопасности, подчеркивая, что все эти правила и законы так же действуют и на земле.

Сотрудники Михайловского ГОКа отмечены в направлении «Развитие кадровой и социальной политики». Второе место занял коллектив Управления технологического контроля (Ирина Хилай, Николай Лакеев, Светлана Помазенкова) - проект «Детский шаг к мечте», нацеленный на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Работники АО «Железногорское ЦМР» (Александр Полетаев, Роман Толобаев), предложившие проект Единого портала услуг, заняли 3-е место.

«Форум очень важен для молодых специалистов, которые стремятся приносить пользу предприятию. И то, что этот проект можно объединить с Фабрикой идей - правильно и эффективно, - считает Наталия Капленкова, начальник отдела внутренних социальных программ Михайловского ГОКа. - Команда нашего комбината серьезно и ответственно готовилась к теоретической части и с большой радостью ждала дружеских встреч с коллегами-единомышленниками».