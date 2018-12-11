Акция «КП»: «Хочу домой!»

"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

Красивейшие карапузики вместе с мамочкой попали в лапы службы отлова. Возраст около полутора месяцев. Кругленькие, здоровенькие, в плюшевых шубках. Изумительные детки, как колобочки! Девочки и мальчики. Малыши на редкость сообразительные, все ловят на лету. Стараются быть самостоятельными. Мамы - умнейшие собаки, вырастут по-настоящему достойные ребята. Размер предполагается средний. Могут жить как в частном секторе, так и в квартире.

Впереди Новый год. Бедняги, которых не заберут до конца декабря могут его уже не встретить...

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