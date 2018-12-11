Курянин стал победителем Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»

10 декабря в Академии гражданской защиты МЧС России прошла юбилейная церемония награждения победителей Всероссийского фестиваля. В числе победителей – курянин Борис Творогов, который стал лучшим старшим оперативным дежурным ЦУКС в стране.

За прошедшие десять лет более 500 человек становились победителями Всероссийского фестиваля МЧС России. Это не только лучшие сотрудники чрезвычайного министерства, но и представители других ведомств и организаций, граждане, для которых спасение – не только профессиональный долг, но и веление сердца. В этом году еще свыше 50 человек, став по праву лучшими, влились в яркое «Созвездие мужества».

На торжественной церемонии в столице назвали имена победителей в 13 номинациях конкурсов профессионального мастерства. Это – лучшие специалисты чрезвычайного ведомства: пожарный, начальник караула, водолаз, спасатель, кинолог, пиротехник, горноспасатель, летчик, врач, сотрудник госпожнадзора, психолог, инспектор ГИМС и старший оперативный дежурный. Каждый был награжден Дипломом и памятной статуэткой «Строитель МЧС России».

Борис Творогов, представитель Курской области и победитель в номинации «Лучший старший оперативный дежурный», окончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД РФ в 1999 году. Службу начал в Управлении государственной противопожарной службы УВД Курской области. В 2003 году был назначен на должность заместителя начальника специализированной части № 16 в Курске. С 2008 года Борис Анатольевич работает в региональном Центре управления в кризисных ситуациях.

- Это очень символично, что я присутствую сегодня на этом юбилейном фестивале, которому исполнилось 10 лет. Именно столько я и служу в ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области, - говорит Борис Анатольевич. – Эта награда и звание накладывают на меня огромную ответственность перед своими коллегами, всей областной системой обеспечения безопасности.

Кроме того, награды получили руководители девять подразделений МЧС России, признанных лучшими по итогам года среди поисково-спасательных формирований, спасательных воинских формирований, пожарно-спасательных частей, горноспасательных отрядов, авиационно-спасательных центров, инспекций по маломерным судам, центров управления в кризисных ситуациях и образовательных организаций.

В торжественной обстановке в Главных управлениях МЧС России по субъектам будут чествовать других победителей, в том числе в специальных номинациях Фестиваля.