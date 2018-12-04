В Курской области собрали «Золотые таланты» России

2 декабря на сцене Курской государственной филармонии состоялся Гала-концерт лауреатов X Международного конкурса исполнительского искусства «Гран-при «Золотые таланты». Предшествовали этому событию несколько концертов, на которых выступили талантливые исполнители классической и фольклорной музыки в возрасте до 18 лет.

Четыре дня в Курске одаренная молодежь из многих регионов России — от Санкт-Петербурга до Новосибирской области — демонстрировала свое исполнительское мастерство на фортепиано, деревянных и духовых инструментах.

Для участия в конкурсе подали заявки более 70 молодых музыкантов со всей России и стран СНГ. По результатам отбора жюри пригласило к участию 47 исполнителей. А 2 декабря на сцене Курской государственной филармонии награды получили 11 лучших из лучших «золотых талантов». Обладателя гран-при конкурса определили по итогам выступления лауреатов первых премий в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра для детей и юношества.

Главную награду конкурса получил 12-летний Егор Сидоров из Владимира. Как рассказал Егор, он занимается музыкой с пяти лет. Но это было его первое выступление с настоящим симфоническим оркестром. Юный пианист очень волновался, однако выступление прошло с большим успехом.

К слову, в этом году конкурс проходил на курской земле уже в десятый раз. Многие годы он проводился при поддержке компании «Металлоинвест» в рамках партнерства с администрацией региона на концертных площадках Железногорска. С 2017 года конкурс вырос профессионально и стал частью фестиваля искусств АРТ-ОКНО. Теперь главной площадкой конкурса является Курская государственная филармония, где последние два года проходят финальные концерты «Золотых талантов».

Юные музыканты выступали в сопровождении Московского симфонического оркестраФото: Светлана ВОЛКОВА

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт выразил слова благодарности инициаторам мероприятия:

- Хочу поблагодарить учредителя благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Алишера Усманова и компанию «Металлоинвест» за поддержку конкурса. Как видите, свои таланты здесь продемонстрировали более 40 юных участников из разных уголков страны, претендентов на гран-при. А зрители получили истинное удовольствие, присутствуя в эти дни на концертах фестиваля. Наша задача – поддерживать молодые таланты. Мы сделаем все, чтобы культурная составляющая нашей жизни развивалась.

Лауреаты конкурса – это ребята из отдаленных городов и населенных пунктов России. Инициаторы конкурса отметили, что одна из целей этого мероприятия - чтобы о нем узнали именно в глубинке, и у всех была равная возможность приехать и поучаствовать.

- Дорогие ребята, вы все прошли путь от первого звука на фортепиано, на скрипке, на трубе к настоящему мастерству. Конечно, не все сразу получалось. Но вы многое преодолели, вы молодцы, - обратился к участникам конкурса генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев. – Важность фестиваля «Золотые таланты» для развития культуры России, для жителей Курской области трудно переоценить. Поэтому идея проведения такого конкурса была с воодушевлением поддержана основателем «Металлоинвеста» Алишером Бурхановичем Усмановым. И мы видим, какие добрые плоды приносит это культурный проект вот уже на протяжении десятилетия.

Сегодня одна из главных задач конкурса исполнительского искусства – это поддержка и развитие талантливых молодых исполнителей в регионах, а также обеспечение культурного диалога между регионами России, отмечают организаторы.

Победители «Золотых талантов» получили традиционные дипломы и денежные сертификаты. Важным нововведением 2018 года стало учреждение специальной стипендии фестиваля искусств АРТ-ОКНО для каждого победителя X Международного конкурса. А обладатель Гран-при получил двести тысяч рублей и приглашение участвовать в крупных российских музыкальных проектах.