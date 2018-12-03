«Мираторг» поддерживает расширение независимого экологического контроля

Установочное совещание «Экопатруля» состоялось 30 ноября при участии представителей ФГБУ «Центрально-Черноземный государственный природный биосферный заповедник имени профессора В.В. Алехина», АПХ «Мираторг», Росприроднадзора и Дирекции по управлению особо охраняемыми природными территориями.

Участники «Экопатруля» провели осмотр участков компании, прилегающих к территории заповедника, которые на данный момент используются исключительно для растениеводства. Агрохолдинг рассматривает также возможность размещения на данной территории животноводческих площадок и, в случае принятия такого решения, обеспечит безусловное выполнение всех требований законодательства в сфере строительства и охраны окружающей среды.

По итогам прошедшей встречи «Экопатруль» принял решение посетить одну из действующих свиноферм агрохолдинга для детального ознакомления с применяемыми компанией технологиями по обеспечению экологической безопасности и минимизации воздействия площадок на окружающую среду.

- Мы считаем, что взаимодействие с независимыми общественными организациями – крайне важный аспект деятельности социально ответственного производителя, тем более в аграрной отрасли. Политика максимальной открытости является для нас безусловным приоритетом. Мы уверены, что подробная и объективная информация о работе «Мираторга» и экологической безопасности животноводческих площадок холдинга – лучший способ ответить на вопросы жителей сельских районов области, где мы ведем свою деятельность, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.