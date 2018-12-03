«Он встанет, и вы это увидите!» - москвичка переехала под Курск ради любимого человека

Надежда приехала в Суджу из Москвы на свадьбу к подруге. С Игорем познакомились в первый же день.

— Влюбилась в него с первого взгляда, подумать не могла, что такое со мной может произойти, - говорит девушка.

Второй день свадьбы отмечали на речке. Одни плавали, другие сидели на берегу, Игорь нырял.

— «Ребята, кто-то из ваших утонул», - крикнул какой-то парень.

Все кинулись к реке.

— Внутри похолодело, я посмотрела вокруг – сын на месте, братья тоже, не было Игоря, - рассказывает Надежда.

Скользкий суглинистый берег не позволял вытащить Игоря из воды. Парень был весь синий.

— Я стала звать на помощь, но никто не подходил, - рассказывает Надежда. — Люди стояли рядом, но они оторопели.

Ценой неимоверных усилий Игоря удалось вытащить на берег. Ребята вызвали скорую, начали делать искусственное дыхание.

— Мы его сами «раздышали», завели сердце, не стали ждать медиков, поехали им навстречу.

В суджанской больнице просили вызвать реанимобиль, чтобы отвезти в Курск, но врачи объяснили, что парня перевозить нельзя, он не выдержит дорогу. Игоря положили в операционную, подключили аппарат искусственной вентиляции легких. Через сутки парня все же забрали в Курск.

В реанимации на искусственной вентиляции парень пролежал полтора месяца. Дышать сам не мог – поставили трахеостому. Все это время Игоря навещала Надежда. Девушка, чтобы посмотреть на любимого человека приезжала в больницу из Москвы.

— Я ездила ночами, сама за рулем, - рассказывает Надя. — Мне давали всего две минуты, чтобы его проведать, а иногда и вообще не пускали в палату.

Из столицы в глубинку

Потом парня перевели в областную больницу в отделение нейрохирургии. Надежда, которая работала администратором в одном из московских ресторанов, все бросила и переехала в Курск.

— Я уехала из Москвы, чтобы ухаживать за ним, - говорит Надежда.

Игорь лежал «весь в трубках», периодически у него были желудочные кровотечения. Положительной динамики не было, соответственно, прогнозов на выздоровление – тоже. Врачи вынесли вердикт – безнадежен.

В тот день Надежда, как обычно, пришла в реанимацию.

— Я позвала Игоря по имени, поцеловала в щеку.

Неожиданно Игорь повернул голову. Девушка начала терять сознание, подбежал врач, поддержал ее и попросил дальше продолжать беседу.

— Игорь отвечал на мои вопросы, кивая головой. — Врачи сказали, что он узнал мой голос, хотя до этого они тоже пытались неоднократно с ним говорить.

Когда через полтора месяца Игоря вывели из искусственной комы, он уже с нетерпением ждал прихода Нади.

— Я спросила его, можно ли я буду к нему приходить, ведь мы были знакомы до несчастного случая всего один день, - рассказывает Надежда.

Ребята пережили не один тяжелый момент

Вот так и начались свидания – не с кафе, кино и прогулок, а с палаты реанимации. Еще не один тяжелый момент пришлось пережить паре, но они справилась. Игорь, как и прежде, дышал с помощью трахеостомической трубки. Однажды парень на глазах у Надежды резко посинел, стал задыхаться.

— Не знаю как, но я моментально выдернула трубку, оказалось, что она забилась, прочистила ее и вставила обратно, - рассказывает Надя.

Потом медсестры спрашивали девушку, как они поняла, что с трубкой проблемы и смогла так быстро среагировать. На этот вопрос Надежда не может ответить до сих пор. Возможно, страх потерять любимого человека, ответственность за его жизнь придало ей сил и уверенности в этой критической ситуации.

— За все время трубка забивалась три раза, - говорит Надя.

Вопреки прогнозам всех врачей у Игоря появилась положительная динамика. Из Курска парня перевели в Суджанскую центральную районную больницу, а потом и выписали домой.

Начался новый этап восстановления. Отец сделал для Игоря удобную кровать, а потом выдали и специальную.

— Нам подарили кран для инвалидов, с помощью которого мы теперь можем передвигаться в ванную и туалет. Я могу Игоря приподнять и поменять постель.

Надежда начала заниматься с Игорем гимнастикой. Руки у парня были атрофированы.

— Мы не могли оторвать руки от груди. Ему было очень больно, он кричал, не хотел, - говорит Надежда. — Я ему не дала сдаться, и итоге мы эту боль перебороли.

Положительный результат оценили и врачи, которые, надо сказать, были в шоке от увиденного. Сейчас у Игоря работает только запястье, пальцы атрофированы. Для того чтобы их «завести» нужен специальный аппарат для стимуляции мышц. Он не так уж дорого и стоит, но у Надежды нет лишних средств.

Ухаживая за Игорем, Надежда получает мизерное пособие

Игорь получает пенсию по инвалидности, половина которой уходит на оплату съемного жилья. А Надежда - пособие по уходу – 1200 рублей в месяц. Работать по закону она не может, да и до недавнего времени от Игоря отойти было нельзя - трахеостомическая трубка простояла два года.

— Средств не хватает, но мы не жалуемся на жизнь. Хлеб есть на столе и хорошо. Мы больше находим счастье в том, что умеем шевелиться, - рассказывает Надежда.

— Духом я не падаю, будут бороться дальше, - говорит Игорь. — Мне страшно только то, что прошло уже много времени, а я практически не шевелюсь.

В марте 2018 года Надежда и Игорь поженились.

— Мы поженились, так как я люблю этого человека и не намерена его бросать, - говорит Надежда.

Раньше Игорь очень переживал каждый раз, когда Надя отлучалась. Не ел, не пил, впадал в депрессию.

— Выйдя за него замуж я ему дала понять, что бросать его не намерена, - рассказывает Надежда.

Регистрировали пару дома. На свадебном фото Игорь сидит – Надежда поддерживает его за спину.

Полгода назад парню заменили позвонки, динамику улучшилась. Благодаря ежедневным занятиям на правой ноге начали шевелиться пальцы, потом Игорь начал потихоньку поднимать коленку.

У пары одна мечта – подняться на ноги

У пары с такой трогательной историей пока одна мечта – подняться на ноги. Когда это произойдет, а Надежда в этом не сомневается, у них будет полноценная семья, свой дом и дети.

— Мы не падаем духом, и я всем советую никогда этого не делать и бороться до конца. Я верила в Игоря и врачам сказала сразу: «Он встанет, и вы это увидите!»

Многие спрашивали Надежду, не жалеет ли она о том, что уехала из столицы в курскую глубинку, полностью посвятив себя тяжело больному человеку.

— Я не жалею ни о чем. Это мой выбор изначально, и я пойду до конца, - неизменно отвечает девушка.

Пара не афиширует свои проблемы, пытаются справиться сами.

— Мы лечимся, боремся, у нас своя семья, свои заботы, нам лишнего внимания не надо.

Тем не менее, хоть какая-то материальная помощь ребятам бы не помешала. Хотя бы для покупки аппарата для стимуляции мышц.

— С помощью аппарата мы сможем выгадать время до поездки в реабилитационный центр, туда большая очередь, - говорит Надежда. — Нельзя допустить, чтобы мышцы окончательно атрофировались.

Также у Надежды есть вопросы по поводу восстановления Игоря. Консультация грамотных специалистов просто необходима.