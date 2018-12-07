Акция «КП»: «Хочу домой!»

"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

Очаровательная крошечная девочка стала жертвой службы отлова. Малютка Клепа совсем молоденькая, около полугодика. Вес примерно 4 кило. Очень умная и ласковая кнопочка с огромной душой. Отличный вариант для квартиры, либо для теплого местечка в частном секторе. Незаменимый друг и маленький защитник, который очень-очень хочет обрести своего доброго и заботливого хозяина. Вы только посмотрите в эти глазки, неужели сердце не екнет ни у кого?

Очень красивая, ласковая, невероятно умная собачка по кличке Джесси была доставлена службой отлова в пункт временного содержания , где находится в ожидании своего доброго хозяина, который почему-то за ней не торопится. Джессюша с грустью наблюдает, как забирают других собак, но все еще верит в чудо. Собачка шикарная, похожа на терьера, небольшого размера. Возраст 8-10 месяцев. Девочка спокойная, очень душевная. Она с огромной благодарностью принимает любое внимание к себе.

В ее глазах читается мольба о помощи и огромное желание служить человеку.

Собаки в отлове обречены, поэтому дом Джесси нужен как можно скорее.

...и Джесси ждут своих друзей и спасителей

Подойдет как для квартиры,так и для частного сектора, где будет звоночком.

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