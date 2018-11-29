Оформляем пособия и льготы, не выходя из дома

УСЛУГИ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Электронный больничный и родовой сертификат, цифровой юрист, калькулятор пособий, персональный социальный навигатор, личный кабинет – эти и другие интернет-сервисы призваны сделать нашу жизнь удобнее. На это и направлена сегодня работа Фонда социального страхования. И об этом его специалисты рассказали в ходе Круглого стола, прошедшего в «Комсомольской правде».

- Курянам уже доступны в электронном виде 9 госуслуг и некоторые электронные сервисы. Это «Личный кабинет страхователя», «Личный кабинет получателя социальных услуг», «Электронный справочник», в котором можно найти информацию по всем направлениям работы ФСС, информация о состоянии электронной очереди на санаторные путевки и пилотный проект «Открытый контракт», где выложены сведения о госзакупках,-сообщила управляющий курским отделением Фонда Нина Ткачева.

А первым из этих сервисов стал проект «Электронный листок нетрудоспособности». Первые электронные больничные были выданы в Курской области в июле 2017 года – всего 14 штук. А сейчас в регионе их оформляют около 4 тысяч в месяц.

-И бумажный, и электронный больничный имеют равную юридическую силу и функции. Но у цифрового документа масса преимуществ: его нельзя потерять, испортить или подделать, - говорит начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности регионального Фонда Екатерина Простакова.

С 1 июля в Курской области стартовал пилотный проект «Прямые выплаты», в рамках которого куряне получают средства из бюджета соцстраха непосредственно на свой счет, а не через работодателя. В этом «пилоте» бухгалтерская сеть освобождена от начисления пособий и расчета больничных листов. Это касается пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, пособий женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком, оплаты отпуска сверх оплачиваемого на весь период лечения.

Курский Фонд социального страхования планирует в 2019 году внедрить «Электронный родовой сертификат», который избавит мам от роли курьера, переносящего документы из одной организации в другую.

МИМО КАССЫ

С 26 ноября в Курской области начнется реализация проекта по упрощению процедуры проезда к местам санаторно-курортного лечения для льготников по путевкам, предоставленным Фондом.

- Бесплатный проезд будет осуществляться при помощи электронных талонов, для получения которых достаточно будет зарегистрироваться на сайте РЖД или предъявить паспорт в железнодорожной кассе - другие документы не нужны, - рассказывает консультант отдела соцпрограмм Ольга Макурина. - Десять категорий граждан имеют право на получение набора социальных услуг, в который входит бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Этим правом пользуются также сопровождающие инвалидов I группы и детей до 18 лет. Прежде куряне сначала получали путевку в санаторий, затем талон и после этого шли на вокзал. Теперь они могут оформить электронный талон, не выходя из дома.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

- «Социальный навигатор» - это путеводитель с информацией о всех государственных социальных услугах, которые оказывает Фонд для людей с инвалидностью, семей с детьми, заболевших, пострадавших от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Бесплатное приложение можно скачать с сайта sn.fss.ru и установить на мобильное устройство Android или iOS, - рассказал начальник отдела информационных технологий курского ФСС Алексей Рубанов. - Приложение позволяет найти адрес ближайшего отделения Фонда, как до него добраться, узнать о полагающихся социальных услугах, пособиях, обеспечении техническими средствами реабилитации и санаторно-курортном лечении. Программа еще апробируется. Поможет пользователю сориентироваться обучаемый социальный чат-бот Помощник ФСС, интегрированный в голосовой сервис Яндекса «Алиса».

Со временем появится также функция привлечения волонтеров. А людям с инвалидностью для получения услуг не нужно будет ехать в отделение Фонда.

Ресурс позволит в режиме онлайн узнать о месте получения средств реабилитации или рассчитать пособие по временной нетрудоспособности, получить информацию по очереди на санаторно-курортное лечение, а в перспективе – заказать лекарства.

Облегчить жизнь курян также призван новый сервис Фонда социального страхования РФ – электронная схема компенсации за приобретенные технические средства реабилитации.

- Теперь инвалиду, который купил техническое средство реабилитации за свой счет, не придется подавать все необходимые документы и чеки в ФСС лично. Их можно будет отправить в электронном виде через торговую точку, где была совершена покупка. При этом значительно сократятся сроки выплаты компенсации – с прежних 60 дней до 5, а в обозримом будущем льготник сможет получить компенсацию с помощью этого электронного сервиса уже на следующий день, - рассказала о преимуществах сервиса начальник отдела соцпрограмм Елена Чуева.

Сейчас разработчики вносят коррективы в новые приложения, специалисты устраняют возможные недостатки электронных сервисов. При этом в Курском региональном отделении ФСС готовы принять пожелания и замечания пользователей услуг – новшества должны быть удобны для всех пользователей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Курское отделение Фонда социального страхования РФ:

- обеспечивает ежегодные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию 567 тыс. курян

- ежегодно выплачивает пособия на сумму 3 млрд рублей

- на профилактику производственного травматизма в 2018 году направило 57 млн рублей, в 2019 году эта сумма удвоится

В целом региональная часть бюджета Фонда, направленная на соцподдержку курян, составляет около 4 млрд. рублей.