Больничный удобнее оформить через интернет

Интернет-сервисы Фонда социального страхования призваны сделать нашу жизнь удобнее. На это и направлена сегодня работа. И об этом его специалисты рассказали в ходе Круглого стола, прошедшего в «Комсомольской правде».

-Курянам уже доступны в электронном виде 9 госуслуг и некоторые электронные сервисы,-сообщила управляющий курским отделением Фонда Нина Ткачева.

А первым из этих сервисов стал проект «Электронный листок нетрудоспособности». Первые электронные больничные были выданы в Курской области в июле 2017 года – всего 14 штук. А сейчас в регионе их оформляют около 4 тысяч в месяц.

- Наряду с бумажным больничным электронный листок нетрудоспособности имеет равную юридическую силу и функции. Но у цифрового документа масса преимуществ: его нельзя потерять, испортить или подделать, - говорит начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности регионального Фонда Екатерина Простакова. – Получатель пособия по нетрудоспособности должен только знать и сообщить работодателю номер электронного больничного.

С 1 июля в Курской области стартовал пилотный проект «Прямые выплаты», в рамках которого куряне получают средства из бюджета соцстраха непосредственно на свой счет, а не через работодателя. В этом «пилоте» бухгалтерская сеть освобождена от начисления пособий и расчета больничных листов. Это касается пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, пособий женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком, оплаты отпуска сверх оплачиваемого на весь период лечения.

Сейчас разработчики новых социальных сервисов вносят в них коррективы, устраняют возможные недостатки. При этом в Курском региональном отделении ФСС готовы принять пожелания и замечания пользователей услуг – новшества должны быть удобны для всех пользователей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Курское отделение Фонда социального страхования РФ:

- обеспечивает ежегодные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию 567 тыс. курян

- ежегодно выплачивает пособия на сумму 3 млрд рублей

- на профилактику производственного травматизма в 2018 году направило 57 млн рублей, в 2019 году эта сумма удвоится

В целом региональная часть бюджета Фонда, направленная на соцподдержку курян, составляет около 4 млрд. рублей.