2018-11-29T17:56:28+03:00
Здоровье

Больничный удобнее оформить через интернет

Специалисты Фонда социального страхования представили простые и удобные социальные сервисы
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Автор фото: Надежда РУСАКОВААвтор фото: Надежда РУСАКОВА
Изменить размер текста:

Интернет-сервисы Фонда социального страхования призваны сделать нашу жизнь удобнее. На это и направлена сегодня работа. И об этом его специалисты рассказали в ходе Круглого стола, прошедшего в «Комсомольской правде».

-Курянам уже доступны в электронном виде 9 госуслуг и некоторые электронные сервисы,-сообщила управляющий курским отделением Фонда Нина Ткачева.

А первым из этих сервисов стал проект «Электронный листок нетрудоспособности». Первые электронные больничные были выданы в Курской области в июле 2017 года – всего 14 штук. А сейчас в регионе их оформляют около 4 тысяч в месяц.

- Наряду с бумажным больничным электронный листок нетрудоспособности имеет равную юридическую силу и функции. Но у цифрового документа масса преимуществ: его нельзя потерять, испортить или подделать, - говорит начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности регионального Фонда Екатерина Простакова. – Получатель пособия по нетрудоспособности должен только знать и сообщить работодателю номер электронного больничного.

С 1 июля в Курской области стартовал пилотный проект «Прямые выплаты», в рамках которого куряне получают средства из бюджета соцстраха непосредственно на свой счет, а не через работодателя. В этом «пилоте» бухгалтерская сеть освобождена от начисления пособий и расчета больничных листов. Это касается пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, пособий женщинам, ставшим на учет в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком, оплаты отпуска сверх оплачиваемого на весь период лечения.

Сейчас разработчики новых социальных сервисов вносят в них коррективы, устраняют возможные недостатки. При этом в Курском региональном отделении ФСС готовы принять пожелания и замечания пользователей услуг – новшества должны быть удобны для всех пользователей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Курское отделение Фонда социального страхования РФ:

- обеспечивает ежегодные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию 567 тыс. курян

- ежегодно выплачивает пособия на сумму 3 млрд рублей

- на профилактику производственного травматизма в 2018 году направило 57 млн рублей, в 2019 году эта сумма удвоится

В целом региональная часть бюджета Фонда, направленная на соцподдержку курян, составляет около 4 млрд. рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Исправляем ошибку при выборе обуви: устраняем мозоли
Смешными до слез шутки про «любимую» мозоль получаются только в кино. А вот когда она появляется на собственной ноге, бывает уже и больно до слез. Как безболезненно и максимально быстро избавиться от натоптыша, читайте в нашей статье
Подход к заботе о здоровье зубов должен быть основательным: выбираем стоматологическую клинику
Здоровые зубы — важное условие для хорошего самочувствия. Кроме того, красивая улыбка делает нас более уверенными в себе, помогает завоевать расположение собеседника. Но природа щедра не ко всем. Порой приходится задуматься о визите к стоматологу
Подход к заботе о здоровье зубов должен быть основательным: выбираем стоматологическую клинику
Здоровые зубы — важное условие для хорошего самочувствия. Кроме того, красивая улыбка делает нас более уверенными в себе, помогает завоевать расположение собеседника. Но природа щедра не ко всем. Порой приходится задуматься о визите к стоматологу
Новости 24
В Курске из задымленной девятиэтажки эвакуировали 27 жильцов
Виктор Барышников покинул департамент экологии Курской области
В Курской области модернизируют 10 кинозалов
В Курской области сократилось число отравлений спиртосодержащей продукцией
В Курске произошло 45 пожаров в жилом секторе
В Курске проходит XIX музыкальный фестиваль имени Свиридова
В Курске вновь соберутся «Золотые таланты»
Филиал "МРСК Центра" незаконно отключил курянке свет
В Курске будут судить членов преступной группировки
В Курске пройдет благотворительный смотр-фестиваль «Казацкая слобода»
В Курске запланированы очередные отключения электроэнергии
Мошенница забрала у курской пенсионерки 140 тысяч рублей
Курского пенсионера обвиняют в убийстве товарища
Курянка помогла раскрыть преступление
В Курске прошел рейд по уклонистам
Сотрудника курской полиции уволили за превышение полномочий
Под Курском в многоквартирном доме произошел взрыв
В Курской области пройдет межрегиональная ярмарка-распродажа
В Курске на ряде улиц запретили стоянку транспорта
Курские приставы проведут День единого приема
Когда остался месяц до Нового Года, а ощущения праздника нет...
Курянам предлагают протестировать себя на знание истории России
Под Курском водитель «Дэу» насмерть сбил женщину
Вооруженный курянин в маске ограбил офис микрозаймов
В Курской области рецептурные лекарства продавали через интернет