2018-12-06T18:54:29+03:00
Общество

Курский врио: "Буду требовать, чтобы каждый двор убирали так, будто я в нем живу"

Коммунальщики по-ошибке расчистили придомовую территорию, решив, что в этой многоэтажке живет Старовойт
Светлана ВОЛКОВА
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К сожалению, не в каждом дворе живет высокий чиновникК сожалению, не в каждом дворе живет высокий чиновникФото: Светлана ВОЛКОВА
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Врио губернатора Курской области Роман Старовойт продолжает осваивать социальные сети с целью наладить контакт в решении проблем между чиновниками и народом. 6 ноября на странице врио в соцсети появилось следующее сообщение, продолжающее тему уборки снега:

"В это воскресенье я просил вас оценить уборку снега и хочу поблагодарить вас за то, как вы ответственно отнеслись к этому — я получил комментарии с оценками и конкретными адресами. Все ваши отклики превратились в поручение, которое я дал своему заместителю Алексею Борисовичу Смирнову. Его ведомство уже проанализировало все эти адреса. По ним будет проведена проверка и сделаны выводы, в том числе организационные. Отдельно выделю проблему уборки внутри дворовых территорий. Здесь важно отметить, что граждане исправно платят управляющим компаниям, которые должны заниматься этой работой. С компаниями, которые не справляются с этим, мы будем разбираться.

Знаю, что один двор начали убирать из-за слуха, что я там живу. И убрали хорошо. С прошлой недели я житель Курской области и буду требовать, чтобы каждый двор убирали так, будто я в нем живу, но важно понимать, что убрать снег мгновенно невозможно. Мы будем стремиться к тому, чтобы скорость и качество уборочных работ возрастало, и вы нам в этой работе очень помогаете.

По итогам прошедших суток, для устранения последствий снегопада в Курске и области задействовано 235 единиц техники и вывезено 1500 м3 снега.

Уборка снега - это не единственная проблема в нашем регионе, которую мы будем решать вместе, так что я и в дальнейшем рассчитываю на вашу помощь".

Кстати, за два часа пост оброс почти 150 комментариями курян. У врио уже более девяти тысяч подписчиков. Среди которых, наверняка, и многие "слуги народа". Им, видимо, придется особенно пристально следить за постами врио в соцсети.

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