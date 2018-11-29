2018-11-29T17:07:41+03:00
Звезды

Под Новый год в курском цирке покажут "Добрую зимнюю сказку"

Первое представление - уже 15 декабря!
Ольга ДАНИЛОВА
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Билеты можно купить в кассах циркаБилеты можно купить в кассах циркаФото: предоставлено организаторами.
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"Добрая зимняя сказка" - под таким названием будет проходить новогоднее представление в Курском государственном цирке.

- В нашем цирке каждый уголок пропитан насквозь добром, загадкой и волшебством. Ну а новогоднее время - это время самых потрясающих чудес! Вот почему новогодняя елка в цирке - особенно интересна и особенно привлекательна для всех: и для малышей и для взрослых. Ведь именно здесь цирковое волшебство заряжается чудесами Нового года, множится со взмахом посоха Деда Мороза и рождает Добрую зимнюю сказку! - говорят организаторы и приглашают всех курян уже сейчас запастись билетами на представление.

Спешите заказать билеты. Их количество каждый Новый год невероятно быстро тает!

Перовое представление новой новогодней программы пройдет уже 15 декабря в 16.00.

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