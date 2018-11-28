Когда остался месяц до Нового Года, а ощущения праздника нет...

Уже во всех магазинах и кафе Курска появились новогодние елки и украшения, полки завалены мандаринами, а дети пишут письма Деду Морозу, но у вас нет праздника на душе? Надо срочно исправлять эту ситуацию, ведь Новый Год – самый волшебный и сказочный день в году, ожидание которого уже само по себе праздник!

Мы подготовили для вас пять простых заданий для приближения праздника, которые может выполнить любой курянин.

Сходить на каток

Самая популярная зимняя забава – катание на коньках. В Курске катков много, но, конечно, катком на крыше может похвастаться не каждый город, а у нас такой есть! Он расположен на крыше торгового центра Central Park, на 7 этаже. Дети до 6 лет могут со своими коньками проходить на каток бесплатно. Взрослый билет стоит 130 рублей, детский – 80 рублей. Сеанс катания - 1.5 часа.

Покормить зимующих уток

В Курске буквально совсем недавно открыли «Утиный остров». Это место, где на зимовку остаются утки, а горожане часто приезжают кормить пернатых. Теперь берег расчищен, и можно спуститься к воде поближе. Рано утром здесь можно заметить стаю до двухсот уток, которых специально прикармливают, чтобы они не пугались людей.

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Сделать из телефона камин

Что может мгновенно создать новогоднее настроение? Запах мандаринов, еловых веток и потрескивание огня. Техника, конечно, еще не дошла до передачи запахов, но вот воссоздавать камин научилась! Приложение Камин это - бесконечно зацикленное видео с горящим в камине огнем. Просто включите пламя и наслаждайтесь спокойной и романтичной атмосферой.

А с безлимитным интернетом на тарифе МТС «Тарифище» можно не думать о трафике и не только бесконечно долго смотреть на камин, но и общаться с друзьями, отправлять поздравления и делиться с подписчиками фото заснеженного города.

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Украсить рабочее место гирляндой

Большую часть времени мы проводим на работе. К украшению рабочего места можно подойти креативно и обойтись без бумажных снежинок и новогодних фигурок. Оригинально будут смотреться, например, USB-гирлянды, которыми можно украсить монитор. А пока еще есть время - заказать недорого такую гирлянду можно на полюбившемся многим AliExpress.

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Выбрать новогодние открытки

Пока не началось покупательское предновогоднее безумие - можно спокойно пройтись по магазинам в поисках подарков и интересных новогодних открыток. А еще можно проявить фантазию и сделать такие открытки своими руками.

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