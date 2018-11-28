Курянин Юрий Леднев три года борется за призыв на альтернативную службу

22-летний Юрий Леденев говорит, что ненавидит войну, и поэтому не хочет служить в армии. При этом, он совсем не отказывается отдать «долг Родине». Юрий лишь просит, чтобы его призвали на альтернативную гражданскую службу. Но местный военкомат не верит в его антивоенные убеждения и третий год шлёт повестки в армию.

За мир с оружием в руках

Первую повестку призывник Леденев получил в 2016 году в родном поселке Касторное. К тому времени он успел закончить Оскольский политехнический колледж и жениться. Молодой заявил, что выбирает альтернативную службу. По закону, любой призывник имеет на это право.

- Мои убеждения не позволяют мне применять насилие вне зависимости от ситуации, - написал он в своем заявлении. - Армия – инструмент государства, основным предназначением которого является массовое убийство, как правило, в целях защиты своих граждан. Право, закрепленное за мной в законе РФ «Об альтернативной гражданской службе» предоставляет мне возможность отдать долг Родине мирным способом. Я не намерен уклоняться от воинской обязанности, но предпочитаю это сделать мирным трудом на пользу своей стране.

Призывная комиссия отказала Юрию. По версии юриста военкомата Ольги Комеровой, озвученной позднее в суде, характеристики с места учёбы и работы, приложенные к заявлению, не подтверждали пацифистские убеждения призывника. Парень подал иск с просьбой признать неправомерным отказ в прохождении АГС. Но и судья счёл, что пацифистская позиция Юрия возникла «одномоментно», перед самым призывом. Однако пока шли разбирательства, срок призыва истёк.

С тех пор такие суды у него случаются два раза в год — весной и осенью. Иски рассматривались уже пять раз, и каждый раз судьи «не находили подтверждений пацифизма». На последних заседаниях Юрий резонно спрашивал: разве сама его настойчивость не является свидетельством антивоенных убеждений? Ответами становятся очередные решения в пользу военкомата.

В этом году затянувшийся «сериал» с призывом пацифиста военным явно надоел. 7 сентября из Касторенского военкомата ушло заявление в прокуратуру с просьбой возбудить на Леденева уголовное дело об уклонения от воинской обязанности. Однако следователь отказал: нет состава преступления. Юрий с самого начала добросовестно являлся на призывные комиссии и от повесток не прятался.

«Он бы торговал патронами!»

Тем временем в новом 2018 учебном году молодой человек решил пойти по стопам родителей-педагогов и устроился работать в местную школу. Диплома педагогического учебного заведения у него нет. Но парень прошёл аттестацию и получил допуск к работе в школе учителем физкультуры. Приказ Минздравсоцразвития позволяет это делать.

В начале октября Леденев получил очередную повестку от военкомата. Но по закону педагогические работники призываются в армию в период с мая по июль. Юрий подал жалобу на действия военкомата сразу в несколько прокуратур – гарнизонную, областную, районную, а так же в областной комиссариат. В ответ местный военкомат потребовал, чтобы прокуратура проверила законность его работы в школе.

Очередное заседание призывной комиссии состоялось 25 октября. Упрямый призывник вновь попытался объяснить свою позицию:

- Моя срочная служба никак не укрепит обороноспособность страны, - обратился он к членам комиссии. - Но моя альтернативная служба станет одной из ступеней к разрешению конфликтов мирными, дипломатическими способами.

Разумеется, его опять не услышали. Юрий записал состоявшийся разговор. Аргументы его противников, прямо скажем, странные. Один из членов комиссии назвал его «приспособленцем, который продавал бы патроны».

Но хоть с работой разобрались. Оказывается, руководство школы не подавало уведомление, что Леденев работает педагогом, и военкомат не нарушил закон, отправив призывнику повестку осенью. Каждый остался при своих.

«В военкомате думают, что я буду протестовать голым»

Чтобы разобраться в ситуации, мы отправились в Касторное. Визитами журналистов райцентр не избалован, и наше появление стало небольшой сенсацией. Местные чиновники общаться не отказывались, но страшно боялись, что их неправильно поймут и просили не называть имена.

- Мы всегда предоставим человеку возможность пройти альтернативную гражданскую службу, при наличии подтверждающих документов, - заявили в военкомате. - Гражданин Леденев никак не проявлял свою пацифистскую позицию до начала призыва. В его характеристиках с места работы и учёбы нет указаний на его убеждения – это доказано даже судом.

- У нас члены призывной комиссии имеют весьма странное представление о тех, кого можно назвать словом «пацифист», - пожимает плечами Юрий. - Они, наверное, думают, что пацифисты – это те, кто выходит на площадь в центре города, раздевается и выкладывает антивоенные знаки на земле своими голыми телами. В голове у них не укладывается, что убеждения можно просто иметь и руководствоваться ими, а не бегать по деревне и кричать о них перед каждым двором. Я просто жил, и был таким, какой я есть, а не пытался переделать всех окружающих под себя.

За три года, пока идут суды, Леденев уже успел бы отслужить «альтернативку» и вернулся домой. Теперь же, помимо собственной воли, ему приходится становиться общественным активистом. Молодой человек досконально изучил законы о призыве, вступил в «Движение сознательных отказчиков» и намерен помогать таким же, как он сам.

И все это — только из-за желания сотрудников военкомата непременно всучить ему в руки автомат. Весной гражданина Леденева ожидает новая повестка. За ней, видимо — новое заявление и суд. Всё по привычному сценарию.

СПРАВКА «КП»:

Что такое альтернативная служба?

Часть 3 статьи 59 Конституции России гласит: «Гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение воинской службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на замену её альтернативной гражданской службой».

По закону гражданин может выбрать АГС в случаях, если, несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, и занимается традиционными промыслами.

Право пройти альтернативную службу вместо воинской имеет любой гражданин, подлежащий призыву и не имеющий оснований для освобождения или отсрочки. Срок АГС — 21 месяц (включая два отпуска), а для проходящих её на гражданских должностях в организациях военной сферы — 18 месяцев, также с двумя отпусками. Предупредить военкомат о таком желании необходимо за полгода до призыва.

Перечень профессий, представляемых «альтернативщикам» весьма широк: приказом Минздравсоцразвития РФ в него входят около 130 специальностей. В том числе такие, как учитель, фармацевт, провизор, врач-лаборант и т. п. В Курске большинство молодых людей проходят службу в должности санитаров и уборщиков в медицинских и социальных учреждениях.