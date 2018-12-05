Роман Старовойт: «Я впервые посетил такое масштабное предприятие»

Знакомство с Михайловским ГОКом - предприятием компании «Металлоинвест» - началось со смотровой площадки карьера. Отсюда открывается впечатляющая производственная панорама. При современном уровне добычи разведанных запасов железной руды хватит на 140 лет. Работы в карьере не останавливаются ни днем, ни ночью, ни в выходные дни. Роман Старовойт отметил, что впервые знакомится с таким масштабным производственным комплексом и мощной карьерной техникой. Исполняющий обязанности главы региона совершил короткую поездку на 180-тонном карьерном самосвале и поднялся в кабину 15-кубового экскаватора. О переработке рудного сырья и выпуске востребованной у металлургов продукции Роману Владимировичу рассказали уже во время посещения фабричного передела.

На обогатительной фабрике в процессе изготовления железорудного концентрата задействована почти тысяча единиц оборудования и километры конвейерных лент. Комплекс обжиговой машины №3 – современное масштабное производство по выпуску железорудных окатышей. Старт работе комплекса в сентябре 2015 года дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Строительство ОМ-3 стало одним из самых масштабных инвестиционных проектов компании «Металлоинвест». В него было вложено 16 миллиардов рублей. Благодаря третьей обжиговой машине годовое производство окатышей на Михайловском ГОКе увеличилось в 1,5 раза.

- Новые технологии отвечают современным экологическим требованиям, — сказал Роман Старовойт.Фото: предоставлено пресс-службой

«Я впервые посетил такого рода предприятие. Очень приятно, что руководство компании вкладывает много средств в приобретение техники, в основном, отечественного производства. Это и карьерные машины, и оборудование, и программное обеспечение. Новые технологии отвечают современным экологическим требованиям, — сказал Роман Старовойт. — Уже сделан и шаг в будущее — в карьере строится дробильно-конвейерный комплекс, что позволит снизить транспортные расходы и достичь высокого качества руды при переработке».

Во время рабочего визита обсуждалась не только производственная, но и социальная эффективность предприятия. Совместная работа с компанией «Металлоинвест» будет важным направлением деятельности региональной власти по дальнейшему развитию региона в рамках трехстороннего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве.

"Металлоинвест - один из основных налогоплательщиков в регионе, занимает первое место по налоговым платежам. Кроме того, несет большую социальную нагрузку в рамках соглашения о партнерстве. Это объекты социального и культурного значения, спортивная инфраструктура в Железногорске. Баскетбольная команда «Динамо» поддерживается, - отметил Роман Владимирович. - За что хочу выразить слова благодарности главному акционеру Алишеру Бурхановичу Усманову и всем сотрудникам компании".

Совместная работа с компанией «Металлоинвест» будет важным направлением деятельности региональной властиФото: предоставлено пресс-службой

Социальная ответственность – значимая часть стратегии бизнеса Металлоинвеста, а Соглашение о социально-экономическом партнерстве - мощный двигатель для улучшения качества жизни в регионе. Говоря о перспективах совместной работы, генеральный директор УК «Металлоинвест» Андрей Варичев отметил: «Направления совместной работы у нас всегда социально ориентированные: на улучшение среды и условий жизни как работников МГОКа, так и всех жителей области. Будем и дальше работать в духе сотрудничества, взаимопонимания и созидания».