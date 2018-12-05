2018-12-05T09:24:12+03:00
Происшествия

Под Курском вторую неделю жильцы остаются без отопления

Во время ремонта коммунальщики заузили диаметр теплоносителя больше, чем в два раза
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Жить в таких условиях в 21 веке - настоящее наказаниеЖить в таких условиях в 21 веке - настоящее наказаниеФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Вторую неделю коммунальщики и администрация поселка имени Карла Либкнехта не могут обеспечить население теплом. Жители двух домов - №8 на улице Ленина и №3 на улице Захара Суворова – продолжают мерзнуть. В наступившие морозы ситуация складывается ужасная.

Более того, в конце прошлой недели, чтобы обеспечить тепло в школе, пришлось отключить потребителей в домах, а ночью в воскресенье полностью лишить отопления часть поселка.

Причина недопоставок тепла установлена: на участке на улице Захара Суворова допущена техническая ошибка – заужение диаметра теплоносителя с 133 мм до 57 мм. Пока все решения временные, они не могут полностью устранить проблему. В поселке коммунальное ЧП.

Вообще жители поселка имени Карла Либкнехта Курчатовского района мерзнут в своих квартирах с начала ноября.

Хозяйка квартиры в доме №8 на улице Ленина живет с двумя детьми и бабушкой. С начала отопительного сезона в доме проблемы с обогревом: сначала тепла просто не было, к середине месяца трубы потеплели. Однако из-за недогрева температура в квартире не изменилась. Жительница дома пожаловалась на то, что за октябрь уже получены квитанции за теплоснабжение в сумме 2700 рублей. Аналогичная ситуация и у жильцов дома №3 на улице Захара Суворова.

Активисты выехали в поселок имени Карла Либкнехта, чтобы на месте разобраться в ситуации. Выяснилось, что проблемы связаны с переходом на систему новых котельных. Старая паровая котельная, которая обеспечивала теплом и горячей водой весь поселок, морально устарела. Вместо нее планируется построить три водогрейных, работающих на природном газе. Две из них уже сданы в эксплуатацию.

- Строительством занималась одна организация, подсоединением к действующим сетям – другая, эксплуатирует новые котельные третья, – рассказал активист ОНФ в Курской области Александр Агарков. – Из-за неразберихи в документах пришлось практическим путем выяснять причины недогрева домов. На это ушла прошлая неделя. Люди продолжали мерзнуть в квартирах. Выяснилось, что на участке на улице Захара Суворова допущена техническая ошибка – заужение диаметра теплоносителя с 133 мм до 57 мм. То есть больше, чем в два раза. Заказчиком и приемщиком работ по подсоединению котельной к теплосетям является муниципалитет, поэтому именно на нем лежит ответственность за то, что заложниками ситуации оказались простые граждане.

Активисты в начале ноября обратились в комитет социального обеспечения Курской области и детскому омбудсмену: в квартире курянки, которая пожаловалась на ситуацию, живут двое несовершеннолетних детей.

Активисты намерены добиться перерасчета для жителей за недогрев домов на улице Ленина и Захара Суворова до момента устранения технической неисправности на магистрали. Поэтому общественники обратились в государственную жилищную инспекцию в Курской области и прокуратуру:

- Необходимо проанализировать закупки на проведение работ по подключению котельной к тепломагистрали, а также строительство сетей. Если еще не истек гарантийный срок, обязать подрядную организацию за свой счет устранить дефект, сделать перерасчет потребителям за некачественную услугу.

Наверняка местная администрация отчиталась о готовности к работе в холода, отчет был принят.

Тем временем столбик термометра в декабре опускался уже до -15, а старики и дети в поселке продолжают мерзнуть, пока чиновники разбираются.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Город в панике: уже шесть дней в Тольятти не могут поймать маньяка с ножом, нападающего на девушек
Женщины в автомобильной столице России боятся выходить из дома, на улицы уже вышли фанаты ММА и местного хоккейного клуба: любой мужчина в коричневой куртке сразу попадает под подозрение
Новости 24
Курян, оставшихся без света, переключили на резервную линию
Курян предупреждают о гололеде
Под Курском задержали подозреваемых в серии краж запчастей
Курянка стала победителем конкурса «Доброволец России-2018»
В Курске инвалид через суд взыскала компенсацию за проезд
В Курске служебный пес помог задержать наркомана
В Курске суд признал запрещенным рецепт "коктейля Молотова"
В Курске суд оштрафовал уклониста
Курянка продавала детям пиво
В курских библиотеках пройдут мероприятия, посвященные декаде инвалидов
В Курской области перезахороненили останки советских солдат и офицеров
Участие в программе «Бизнес класс» приняли 400 000 человек по всей России
Курского экс-чиновника судят за взятку в два миллиона рублей
Курянин до смерти забил подругу
В Курской области забраковали более 400 партий мясной продукции
В Курске экс-полицейского обвиняют в гибели человека
За связь со школьницей курянину дали срок
Пройдет творческий вечер курского поэта Вадима Шеховцова
Отряд курской полиции отправился в командировку в Северо-Кавказский регион
Курян приглашают в усадьбу Фета
Курянин через крышу залез в магазин и похитил 15 тысяч рублей
Курские спасатели предупреждают о тумане и гололеде
В Курской области в армию призвали более 800 юношей
Уровень безработицы в Курской области - 0,6%
В Курской области случаев гриппа не зарегистрировано
В Курской области отметили День Неизвестного солдата
Курянка хотела продать квартиру, но лишилась денег