Под Курском вторую неделю жильцы остаются без отопления

Вторую неделю коммунальщики и администрация поселка имени Карла Либкнехта не могут обеспечить население теплом. Жители двух домов - №8 на улице Ленина и №3 на улице Захара Суворова – продолжают мерзнуть. В наступившие морозы ситуация складывается ужасная.

Более того, в конце прошлой недели, чтобы обеспечить тепло в школе, пришлось отключить потребителей в домах, а ночью в воскресенье полностью лишить отопления часть поселка.

Причина недопоставок тепла установлена: на участке на улице Захара Суворова допущена техническая ошибка – заужение диаметра теплоносителя с 133 мм до 57 мм. Пока все решения временные, они не могут полностью устранить проблему. В поселке коммунальное ЧП.

Вообще жители поселка имени Карла Либкнехта Курчатовского района мерзнут в своих квартирах с начала ноября.

Хозяйка квартиры в доме №8 на улице Ленина живет с двумя детьми и бабушкой. С начала отопительного сезона в доме проблемы с обогревом: сначала тепла просто не было, к середине месяца трубы потеплели. Однако из-за недогрева температура в квартире не изменилась. Жительница дома пожаловалась на то, что за октябрь уже получены квитанции за теплоснабжение в сумме 2700 рублей. Аналогичная ситуация и у жильцов дома №3 на улице Захара Суворова.

Активисты выехали в поселок имени Карла Либкнехта, чтобы на месте разобраться в ситуации. Выяснилось, что проблемы связаны с переходом на систему новых котельных. Старая паровая котельная, которая обеспечивала теплом и горячей водой весь поселок, морально устарела. Вместо нее планируется построить три водогрейных, работающих на природном газе. Две из них уже сданы в эксплуатацию.

- Строительством занималась одна организация, подсоединением к действующим сетям – другая, эксплуатирует новые котельные третья, – рассказал активист ОНФ в Курской области Александр Агарков. – Из-за неразберихи в документах пришлось практическим путем выяснять причины недогрева домов. На это ушла прошлая неделя. Люди продолжали мерзнуть в квартирах. Выяснилось, что на участке на улице Захара Суворова допущена техническая ошибка – заужение диаметра теплоносителя с 133 мм до 57 мм. То есть больше, чем в два раза. Заказчиком и приемщиком работ по подсоединению котельной к теплосетям является муниципалитет, поэтому именно на нем лежит ответственность за то, что заложниками ситуации оказались простые граждане.

Активисты в начале ноября обратились в комитет социального обеспечения Курской области и детскому омбудсмену: в квартире курянки, которая пожаловалась на ситуацию, живут двое несовершеннолетних детей.

Активисты намерены добиться перерасчета для жителей за недогрев домов на улице Ленина и Захара Суворова до момента устранения технической неисправности на магистрали. Поэтому общественники обратились в государственную жилищную инспекцию в Курской области и прокуратуру:

- Необходимо проанализировать закупки на проведение работ по подключению котельной к тепломагистрали, а также строительство сетей. Если еще не истек гарантийный срок, обязать подрядную организацию за свой счет устранить дефект, сделать перерасчет потребителям за некачественную услугу.

Наверняка местная администрация отчиталась о готовности к работе в холода, отчет был принят.

Тем временем столбик термометра в декабре опускался уже до -15, а старики и дети в поселке продолжают мерзнуть, пока чиновники разбираются.