Молодежные проблемы и ценности

22 ноября в стенах курского заксобрания в рамках регионального этапа XXVII Международных Рождественских образовательных чтений прошла Парламентская встреча. Обсуждали тему «Молодежь: свобода и ответственность». Поводом для дискуссии в Курской областной Думе среди представителей всех уровней власти, епархии, а также волонтерских и общественных организаций стали молодежные проблемы и вопросы воспитания подрастающего поколения.

- Сегодня внимание общества неспроста приковано к теме моральных ориентиров и духовных ценностей – именно они объединяют наш народ и служат ему опорой. И парламентская встреча призвана консолидировать усилия в этом направлении, - отметил председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов.

- Благодарю Курскую областную Думу за возможность такой встречи, - сказал митрополит Курский и Рыльский Герман. - Удивительно, сколько у нас в регионе самых разных организаций, которые оказывают помощь людям. Наше молодое поколение выбирает добро. А стремление к добру нужно поощрять и воспитывать. Мы всегда говорим о важности духовно-нравственного стержня внутри человека. А он начинает формироваться в семье, далее – в школе, ну и, конечно же, само общество должно влиять на правильную нравственную позицию человека.

В парламентской встрече активное участие приняли представители научного сообщества. Так, доцент кафедры теологии и религиоведения КГУ Марина Стародубцева в своем докладе «Молодежь современной России: образ жизни и ценностные приоритеты» подчеркнула, что среди ценностных приоритетов современной молодежи на первом месте стоит семья. 70% респондентов ответили, что ставят во главу угла создание прочной семьи и воспитание детей. А 66% опрошенных молодых людей не видят смысла жизни без свободы.

- «Формула успеха» современного молодого человека выглядит так: материальные блага, плюс образование, плюс работа, - резюмировала доцент КГУ. И это – серьезный повод для размышлений, - отметила Марина Стародубцева.

«Российский союз молодых ученых» на парламентской встрече представил зампред организации Александр Мордвинов. По его словам, важна консолидация молодежи вокруг идеи общечеловеческих ценностей, представление идей молодого поколения на международном уровне, развитие межнациональных культурных коммуникаций, создание общего информационного пространства, формирование и продвижение устойчивого образа России как мирного многонационального государства, духовно-патриотического воспитания молодежи на основе мира и взаимопонимания.

На парламентской встрече шла речь и о влиянии интернета на современное поколение, положительных и отрицательных сторонах этого явления.

- Интернет позволяет делать покупки, торговать, устраиваться на работу, планировать поездки и всегда быть в курсе дела. Всемирная сеть открывает огромное количество возможностей, и при правильном использовании может принести только благо. Цифровые технологии облегчают жизнь человека. Но, в то же время, есть и обратная сторона медали. Современные технологии несут в себе огромную опасность для человека и окружающего мира. Беда в том, что без всевозможной техники человек чувствует себя беспомощным, не способным решать проблемы, - отметила председатель совета директоров профессиональных образовательных организаций Ольга Бондарева.

В завершение дискуссии участники парламентской встречи приняли обращение.

«Несмотря на множество проблем, с которыми сталкивается сегодня молодежь, она представляет мощное национальное ядро, громадную силу нашего общества. А значит, у России есть уверенность в том, что те, кто молоды сегодня, завтра будут успешно управлять страной, отвечать за экономику, социальную сферу, духовную жизнь, культуру и многое другое», - говорится в документе.

Автор Светлана ВОЛКОВА.