2018-12-04T14:45:14+03:00
Общество

Акция «КП»: «Хочу домой!»

Спасите Лизу!
Светлана ВОЛКОВА
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ЛизаЛиза
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"КП" уже подробно рассазывала о проблеме содержания животных в отлове под Курском. В народе это место называют еще «собачьим концлагерем» - условия здесь ужасные, животным не хватает еды и лекарств. Большинство из них находятся в состоянии шока. Так получается, что в отлов попадают не по-настоящему злые и опасные псы, а те, кто действительно доверяет человеку, вполне безобидные и дружественно настроенные дворняги. Но жизнь оказалась к ним немилостива.

Бывали случаи, что в пункте временного содержания оказывались и хозяйские собачки или же те, за кем присматривали во дворах. Скрасить жизнь животных пытаются волонтеры. Благодаря их усилиям многие из четвероногих уже обрели хозяев и домашнее счастье. «Комсомолка» присоединяется к акции по пристройству собак из отлова.

Девочку с фото зовут Лизонька. Сложно понять, кому могла помешать эта скромная, ласковая собачка с добрым взглядом. Лизуня очень умная, спокойная. Она искренне верит людям и очень хочет стать домашней, ведь в противном случае, ее может не стать.

Впереди Новый год. Бедняги, которых не заберут до конца декабря могут его уже не встретить...

Помогите Лизочке спастись

Возможна доставка по городу и области.

Льготная стерилизация гарантируется.

8-904-525-53-86 Инна

8-920-703-19-80 Лена

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