2018-12-04T14:10:55+03:00
Общество

В Курске проходит форум "МЕДИАПРОРЫВ"

Заместитель гендиректора "ИД "Комсомольская правда" Роман Карманов: "Информационное общество позволяет состояться там, где ты живешь"
Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель генерального директора АО "ИД "Комсомольская правда" Роман Карманов на форуме "Медиапрорыв" в Курске..

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4 декабря в Курске при поддержке администрации региона проходит форум «МЕДИАПРОРЫВ». Это знаковое событие не только для представителей СМИ и власти, но и для всех, кто сегодня так или иначе включен в информационное пространство. Не случайно мероприятие проходит на базе одного из курских вузов, а аудитория форума в основном представлена молодежью.

На форум приглашены руководители СМИ региона, журналисты, блогеры, администраторы сообществ в социальных сетях, сотрудники корпоративных пресс-служб и ведомств. В пленарном заседании, которое больше было похоже на медиа-баттл, приняли участие заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, врио губернатора Курской области Роман Старовойт, заместитель генерального директора АО "ИД "Комсомольская правда" Роман Карманов, ректор ЮЗГУ Сергей Емельянов и известный блогер Андрей Фрольченков. Модератором выступил ведущий федеральных выпусков программы «Вести» Павел Орлов.

Аудитория собралась молодежная Фото: Светлана ВОЛКОВА

Аудитория собралась молодежнаяФото: Светлана ВОЛКОВА

- Мы не собираемся изолироваться от мира, но необходимо оптимизировать интернет-трафик в России, так, чтобы он не шел, скажем, через Амстердам, а замыкался на своей территории. Еще одна важная задача - обеспечить устойчивость работы интернета. Ведь в настоящий момент много российского бизнеса завязано на всемирной сети, - отметил Алексей Волин.

Врио губернатора региона Роман Старовойт поделился первыми впечатлениями от работы в соцсетях. Как уже сообщала "КП", Роман Владимирович недавно создал личный аккаунт для "прямой связи с народом":

- Это работает, - признался врио. - К своему посту об уборке снега в регионе я получил почти три тысячи откликов.

Информация становится все более открытой, а удержать внимание аудитории - все сложнее, признали участники форума Фото: Светлана ВОЛКОВА

Информация становится все более открытой, а удержать внимание аудитории - все сложнее, признали участники форумаФото: Светлана ВОЛКОВА

- Хорошая новость для местной власти – молодым людям сейчас незачем уезжать, они могут реализовать себя и на территории родного края. Мы сейчас достаточно глобальное общество и границы открыты для того, чтобы ребята, которые здесь занимаются творчеством, развитием информационных проектов, не уезжая из родного города, были успешны. Информационное общество позволяет состояться там, где ты живешь, - выразил свое мнение в ходе дискуссии заместитель генерального директора АО «ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов. - Тем более, как мне сегодня рассказали, Курская область - регион для жизни достаточно приспособленный по уровню цен, развитию и потенциалу.

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