2018-12-04T12:46:14+03:00
Экономика

Предприятия Металлоинвеста соответствуют требованиям в области наилучших доступных технологий, вступающим в силу с 2019 года

Все предприятия компании «Металлоинвест» соответствуют перспективным требованиям российского законодательства в сфере охраны окружающей среды
Ольга ДАНИЛОВА
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Предприятия горно-металлургической отрасли РФ обязаны в период с 1 января 2019 года по 1 января 2025 года получить новые комплексные экологические разрешенияПредприятия горно-металлургической отрасли РФ обязаны в период с 1 января 2019 года по 1 января 2025 года получить новые комплексные экологические разрешенияФото: предоставлено пресс-службой
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В соответствии с федеральным законом №219 «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные

законодательные акты Российской Федерации» установлены принципы перехода

промышленности на наилучшие доступные технологии (НДТ),

предусматривающие последовательную эколого-технологическую модернизацию

производства.

Предприятия горно-металлургической отрасли РФ обязаны в период с 1 января

2019 года по 1 января 2025 года получить новые комплексные экологические

разрешения, в которых будут установлены новые технологические нормативы

выбросов и сбросов на основании технологических показателей, указанных в

информационно-технических справочниках НДТ. Также данные технологические

показатели до конца 2018 года будут утверждены Минприроды России

нормативным документом в области охраны окружающей среды. Экспертный

анализ показал, что предприятия Металлоинвеста соответствуют всем будущим

экологическим нормативам.

Металлоинвест в 2017 году инвестировал в охрану окружающей среды около 6,6

млрд рублей. Компания внедряет передовые технологии и практики для

модернизации производства с целью снижения антропогенной нагрузки на

окружающую среду.

Яркий пример применения НДТ – запуск в 2017 году третьего комплекса

горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) на Лебединском ГОКе. Проект по

строительству комплекса ГБЖ-3 распоряжением Правительства РФ был включен

в перечень мероприятий Года Экологии как проект по внедрению наилучших

доступных технологий. Процесс прямого восстановления железа, применяемый

при производстве ГБЖ, – самый экологичный из всех существующих сегодня

способов получения железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы,

связанные с производством кокса, агломерата и чугуна, и твердые отходы в виде

шлака.

Справочники НДТ: «Добыча и обогащение железных руд», «Производство чугуна,

стали и ферросплавов», «Производство изделий дальнейшего передела черных

металлов» доступны для скачивания на сайте компании «Металлоинвест».

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