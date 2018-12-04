Предприятия Металлоинвеста соответствуют требованиям в области наилучших доступных технологий, вступающим в силу с 2019 года
В соответствии с федеральным законом №219 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» установлены принципы перехода
промышленности на наилучшие доступные технологии (НДТ),
предусматривающие последовательную эколого-технологическую модернизацию
производства.
Предприятия горно-металлургической отрасли РФ обязаны в период с 1 января
2019 года по 1 января 2025 года получить новые комплексные экологические
разрешения, в которых будут установлены новые технологические нормативы
выбросов и сбросов на основании технологических показателей, указанных в
информационно-технических справочниках НДТ. Также данные технологические
показатели до конца 2018 года будут утверждены Минприроды России
нормативным документом в области охраны окружающей среды. Экспертный
анализ показал, что предприятия Металлоинвеста соответствуют всем будущим
экологическим нормативам.
Металлоинвест в 2017 году инвестировал в охрану окружающей среды около 6,6
млрд рублей. Компания внедряет передовые технологии и практики для
модернизации производства с целью снижения антропогенной нагрузки на
окружающую среду.
Яркий пример применения НДТ – запуск в 2017 году третьего комплекса
горячебрикетированного железа (ГБЖ-3) на Лебединском ГОКе. Проект по
строительству комплекса ГБЖ-3 распоряжением Правительства РФ был включен
в перечень мероприятий Года Экологии как проект по внедрению наилучших
доступных технологий. Процесс прямого восстановления железа, применяемый
при производстве ГБЖ, – самый экологичный из всех существующих сегодня
способов получения железа из руды. В этом процессе отсутствуют выбросы,
связанные с производством кокса, агломерата и чугуна, и твердые отходы в виде
шлака.
Справочники НДТ: «Добыча и обогащение железных руд», «Производство чугуна,
стали и ферросплавов», «Производство изделий дальнейшего передела черных
металлов» доступны для скачивания на сайте компании «Металлоинвест».