2018-11-27T11:54:15+03:00
Политика

Экс-губернатор Курской области занял пост сенатора

Место в СовФеде накануне ему освободил Виталий Богданов
Светлана ВОЛКОВА
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Александр Михайлов снова вернулся в "большую политику"Александр Михайлов снова вернулся в "большую политику"Фото: Светлана ВОЛКОВА
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С 27 ноября бывший губернатор Курской области Александр Михайлов наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти региона. Напомним, несколько дней назад в отставку подал экс-сенатор от Курской области Виталий Богданов, который представлял регион в верхней палате на протяжении почти 12 лет.

16 ноября Александр Михайлов стал депутатом областной Думу от офракции "Единая Россия". В Совет Федераций он прошел по той же схеме, что и ранее экс-губернатор Липецкой области Королев.

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