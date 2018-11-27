Экс-губернатор Курской области занял пост сенатора

С 27 ноября бывший губернатор Курской области Александр Михайлов наделен полномочиями сенатора от исполнительной власти региона. Напомним, несколько дней назад в отставку подал экс-сенатор от Курской области Виталий Богданов, который представлял регион в верхней палате на протяжении почти 12 лет.

16 ноября Александр Михайлов стал депутатом областной Думу от офракции "Единая Россия". В Совет Федераций он прошел по той же схеме, что и ранее экс-губернатор Липецкой области Королев.