Доцент курского вуза: "Для молодежи важнее всего сегодня матблагополучие"

О ценностях современной молодежи языком цифр рассказала на парламенсткой встрече в Курске доцент кафедры теологии и религиоведения Марина Стародубцева.

В своем выступлении Марина Станиславовна ссылалась на результаты социоисследования, с помощью которого удалось сформулировать "рецепт", который современная молодежь считает "формулой успеха":

- Во главу угла большая часть молодежи ставит материальное благополучие, плюс образование и работа.

При этом для 70% молодых главным жизненным приоритетом является семья - молодые люди хотят создать прочные "ячейки общества" и воспитать достойных детей. Меньшее число заботится о совбоде - 66%. При этом почти треть (32%) допускают ограничения свободы личности в интересах государства и общества. За традиционные ценности ратует 54% молодых, остальные убеждены, что моральные нормы и ценности российсокого общества устарели.

67% молодых признались, что активно голосуют на выборах, а 37% участвуют в деятельности политпартий.