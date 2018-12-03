2018-12-03T18:49:28+03:00
Звезды

В Курской области прошел Международный конкурс исполнительского искусства

Свои таланты продемонстрировали дети из разных уголков России
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Ежегодно конкурс открывает новые именаЕжегодно конкурс открывает новые именаФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

2 декабря на сцене Курской государственной филармонии прошел Гала-концерт лауреатов X Международного конкурса исполнительского искусства «Гран-при «Золотые таланты».

Гран-при получил 12-летний пианист Егор Сидоров Фото: Светлана ВОЛКОВА

Гран-при получил 12-летний пианист Егор СидоровФото: Светлана ВОЛКОВА

Гран-при конкурса завоевал Егор Сидоров.

- Десять лет конкурс приковывает к себе внимание подлинных ценителей музыки, по праву считается важной частью культурной жизни не только Центрального Черноземья, но и всей России. Для большинства «золотых талантов» этот конкурс только начало профессионального становления, за которым предстоит долгий и сложный путь восхождения к вершинам мастерства, — подчеркнул врио губернатора Курской области Роман Старовойт. - Уверен, что идеи конкурса найдут свое дальнейшее отражение в молодежных проектах, реализуемых на курской земле.

Лауреаты играли в сопровождении Московского симфонического оркестра Фото: Светлана ВОЛКОВА

Лауреаты играли в сопровождении Московского симфонического оркестраФото: Светлана ВОЛКОВА

Международный конкурс исполнительского искусства «Гран-при «Золотые таланты» — знаковое мероприятие федерального масштаба, направленное на поддержку молодых дарований. В этом году четыре дня в Курске талантливая молодежь из многих регионов России — от Санкт-Петербурга до Новосибирской области — демонстрировала свое исполнительское мастерство на фортепиано, деревянных и духовых инструментах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Юрий Поляков: Гамлет с клистиром на сцене зрителю надоел. Он ждет нормального современного героя
Об этом знаменитый писатель и драматург, председатель Общественного Совета Министерства культуры России рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» [аудио]
Новости 24
Курский Роспотребнадзор открыл горячую линию по новогодним подаркам
Мэрия Курска отчиталась о уборке улиц от снега
Под Курском пожарные спасли пенсионерку
В Курской области поймали 19 пьяных водителей
Курян приглашают прокатиться на «Троллейбусе финансовой грамотности»
Лучшие басы России выступят в Курске
В Курске за смерть пациента осудили терапевта
Под Курском мужчина изготовил взрывное устройство
Под Курском в ДТП погиб пассажир
Журналисты региональных СМИ посетили корпоративный музей Сбербанка в Воронеже
Под Курском сгорел деревянный дом
В Курской области в столкновении «ЛИФАНа» и «ГАЗа» пострадал человек
Курянин, спасший тонущего ребенка, представит наш регион на фестивале «Созвездие мужества»
Курские спасатели предупреждают об ухудшении погоды
В Курской области вырастили более 13 тысяч новогодних сосен
В Курской области стартовал месячник по охране хвойных деревьев
В Курске под утро сгорел автомобиль
Роман Старовойт стал настоящим курянином