В Курской области прошел Международный конкурс исполнительского искусства

2 декабря на сцене Курской государственной филармонии прошел Гала-концерт лауреатов X Международного конкурса исполнительского искусства «Гран-при «Золотые таланты».

Гран-при получил 12-летний пианист Егор СидоровФото: Светлана ВОЛКОВА

Гран-при конкурса завоевал Егор Сидоров.

- Десять лет конкурс приковывает к себе внимание подлинных ценителей музыки, по праву считается важной частью культурной жизни не только Центрального Черноземья, но и всей России. Для большинства «золотых талантов» этот конкурс только начало профессионального становления, за которым предстоит долгий и сложный путь восхождения к вершинам мастерства, — подчеркнул врио губернатора Курской области Роман Старовойт. - Уверен, что идеи конкурса найдут свое дальнейшее отражение в молодежных проектах, реализуемых на курской земле.

Лауреаты играли в сопровождении Московского симфонического оркестраФото: Светлана ВОЛКОВА

Международный конкурс исполнительского искусства «Гран-при «Золотые таланты» — знаковое мероприятие федерального масштаба, направленное на поддержку молодых дарований. В этом году четыре дня в Курске талантливая молодежь из многих регионов России — от Санкт-Петербурга до Новосибирской области — демонстрировала свое исполнительское мастерство на фортепиано, деревянных и духовых инструментах.