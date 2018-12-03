Старовойт в соцсети попросил курян оценить работу коммунальщиков.

"КП" уже рассказывала, что 46-летний врио губернатора региона Роман Старовойт, как и обещал, завел свою страницу в соцсети. Использовать ее Старовойт намерен по большей части для "прямой связи с народом".

Так 2 декабря рано утром после пробежки по центру города на странице врио появилось видеобращение к курянам с просьбой оценить работу коммунальщиков после субботнего снегопада по пятибальной системе.

- Всем доброго дня! Что может быть лучше утренней пробежки в воскресенье в такой красоте? Под снегом город стал даже как-то светлее. Но везде ли так убрано, как на центральных проспектах и улицах нашего города. Отдельные слова благодарности хочу сказать работникам коммунальных служб, которые практически сутки на ногах уже борются со стихией. Уважаемые земляки, хочу попросить вас поставить оценку по пятибалльной шкале. Так же чисто на ваших улицах, в ваших дворах? Я в понедельник планирую провести оперативное совещание, где будут докладывать чиновники. Но хочу услышать вашу оценку, - обратился Роман Владимирович к курянам.

На центральных магистралях КЗТЗ техника прошлаФото: Светлана ВОЛКОВА

- Прошу Вас указывать улицу, район и населенный пункт. Меня интересует, как справились дорожники с зимним содержанием всей области, а не только города Курска, - добавил врио на своей странице в соцсети.

За сутки пост набрал более 90 тысяч просмотров. Жители региона оставили к нему более 700 самых разных комментариев.