Ирина и Галина Ермаковы представят Курск на конкурсе "Новая звезда"

С 23 по 30 декабря на телевизионном канале «Звезда» состоится первый тур, а со 2 по 4 января 2019 года пройдет финал всероссийского вокального конкурса «Новая звезда».

В этом году в телевизионном вокальном конкурсе принимают участие исполнители из 85 регионов страны. В составе жюри под председательством композитора Максима Дунаевского – звезды российской эстрады.

Город Курск и Курскую область представляют солистки концертно-творческого центра «Звездный» Ирина и Галина Ермаковы. Сестры занимаются вокалом с четырех лет. Они - лауреаты I степени всероссийского конкурса военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», гран-при международного конкурса «Будущее планеты», лауреаты I степени международного вокального конкурса «Звездочка», победители международного конкурса «Открытая Европа», лауреаты российской «Студенческой весны», четырежды - лауреаты премии губернатора Курской области в поддержку талантливой молодежи. Конкурс «Новая звезда» - не первый телевизионный проект, в котором они участвуют. В детском возрасте Ирина и Галина заняли 2-е место в шоу «Утренняя звезда».

В рамках отборочных выпусков-концертов всероссийского телевизионного конкурса «Новая звезда» Ирина и Галина будут исполнять всеми любимые суперхиты, а начиная с полуфиналов - абсолютно новые, премьерные песни, написанные известными авторами. Телезрители всей страны будут выбирать своего фаворита из всех полуфиналистов с помощью масштабного смс-голосования.

Эфиры первого тура конкурса будут показаны на телевизионном канале «Звезда» с 23 по 30 декабря включительно. Эфирные показы полуфиналов и финала конкурса на канале «Звезда» запланированы со 2 по 4 января 2019 года.

Совпадут ли мнения телезрителей и «звездного жюри», узнаем во время зрелищного суперфинала и после подведения итогов всероссийского голосования. Давайте поддержим город Курск в лице прекрасных исполнительниц – Ирины и Галины Ермаковых, проголосовав за них во время эфирных показов.

Важен голос каждого курянина!