2018-11-26T16:26:06+03:00
Звезды

Ирина и Галина Ермаковы представят Курск на конкурсе "Новая звезда"

Первый тур стартует 23 декабря
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Сестры Ермаковы занимаются музыкой с четырех летСестры Ермаковы занимаются музыкой с четырех летФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

С 23 по 30 декабря на телевизионном канале «Звезда» состоится первый тур, а со 2 по 4 января 2019 года пройдет финал всероссийского вокального конкурса «Новая звезда».

В этом году в телевизионном вокальном конкурсе принимают участие исполнители из 85 регионов страны. В составе жюри под председательством композитора Максима Дунаевского – звезды российской эстрады.

Город Курск и Курскую область представляют солистки концертно-творческого центра «Звездный» Ирина и Галина Ермаковы. Сестры занимаются вокалом с четырех лет. Они - лауреаты I степени всероссийского конкурса военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия», гран-при международного конкурса «Будущее планеты», лауреаты I степени международного вокального конкурса «Звездочка», победители международного конкурса «Открытая Европа», лауреаты российской «Студенческой весны», четырежды - лауреаты премии губернатора Курской области в поддержку талантливой молодежи. Конкурс «Новая звезда» - не первый телевизионный проект, в котором они участвуют. В детском возрасте Ирина и Галина заняли 2-е место в шоу «Утренняя звезда».

В рамках отборочных выпусков-концертов всероссийского телевизионного конкурса «Новая звезда» Ирина и Галина будут исполнять всеми любимые суперхиты, а начиная с полуфиналов - абсолютно новые, премьерные песни, написанные известными авторами. Телезрители всей страны будут выбирать своего фаворита из всех полуфиналистов с помощью масштабного смс-голосования.

Эфиры первого тура конкурса будут показаны на телевизионном канале «Звезда» с 23 по 30 декабря включительно. Эфирные показы полуфиналов и финала конкурса на канале «Звезда» запланированы со 2 по 4 января 2019 года.

Совпадут ли мнения телезрителей и «звездного жюри», узнаем во время зрелищного суперфинала и после подведения итогов всероссийского голосования. Давайте поддержим город Курск в лице прекрасных исполнительниц – Ирины и Галины Ермаковых, проголосовав за них во время эфирных показов.

Важен голос каждого курянина!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Курской области молодой человек едва не сорвался с восьмого этажа
УФАС обвинило "Квадру" в нарушении прав курян на бесперебойную подачу тепла
В Курской области раскрыты кражи из торговых центров
В курской филармонии состоится жаркий вечер фламенко
Курянин украл мобильник у уснувшего на лавочке мужчины
В Курске на 50 лет Октября меняют теплосеть
Курян призывают избавиться от мелочи
Проекты курских «УМНИКОВ» поддержат на федеральном уровне
На курянина, убившего собаку, завели два уголовных дела
Курская прокуратура добивается проверки на туберкулез освободившихся с зоны
Теперь ипотеку в Сбербанке можно оформить без предоставления отчета об оценке
В дома жителей Курска вернулось тепло
На трассе в Курской области в ДТП пострадали люди
Курян предупреждают о гололеде
Свой пост покинет председатель Курского облсуда
В Курске 72 многоэтажки остались без тепла