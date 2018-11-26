В сети появилось видео "вписки" в курском детсаду

В одном из курских пабликов появилось видео "вписки" в детсаду Курска. На видео четверо молодых людей - два парня и две девушки - "отдыхают" в кабинете детского образовательного учреждения. На рабочем столе рядом со стаканами, баклажками и тарелками - включенный рабочий компьютер. Из динамиков на полной громкости - песня "Не плачь Алиса".

"В адрес группы поступило сообщение, которое заслуживает публикации. Хотя бы потому, что это детский сад... Не думаем, что это понравится родителям, отдающим в него своих детей.

Детский сад «Лучик» раньше он принадлежал «Курскэнерго»Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Итак, по поступившей информации в детском садике "Лучик" который располагается на улице Степана Разина 8, с наступлением ночи наступает "иная" жизнь: происходят так называемые "вписки" с участием несовершеннолетних и употреблением спиртных напитков. Ночные посетители ложатся в детские кровати, плюют в детскую посуду. И все это происходит в действующем детском садике. - Говорится в паблике "Курск - наш город!" - В связи с этим: просим правоохранительные органы провести проверку указанных фактов (изъять записи с камер видеонаблюдения(нет значит стерли). Управление Роспотребнадзора по Курской области совершить внеплановую поездку, а Комитету образования и науки Курской области изучить работу заведения на соответствие образовательным нормам."

Ночная вечеринка в "Лучике"Фото: СОЦСЕТИ

В УМВД уже оперативно провели проверку видео.

- Лица, запечатленные на видео, установлены. Все они достигли совершеннолетия. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия для установления правовой оценки действий должностных лиц организации, - сказали в пресс-службе УМВД России по Курской области. - УМВД требовалось только установить, совершеннолетние ли молодые люди, запечатленные на видео. Все остальное - компетенция комитета образования и администрации детсада. Они должны сделать какие-то выводы и принять меры.

На вопрос, каким образом молодые люди попали вечером в помещение детсада, источник в правоохранительных органах заявил "КП", что по некоторым сведениям один из молодых людей, запечатленных на видео - сын директора детсада.

Родители не верят в "ночную" жизнь садаФото: Яна ШЕЛЕСТ

Корреспондент "КП" отправился по адресу "вписки", чтобы выяснить, что же произошло на самом деле. Выяснилось, заведующая детского сада ушла на больничный.

- Женщина сильно понервничала после этой истории, у нее случился сердечный приступ, - рассказали работники детсада. - У нас проверка, ведь, была после этого. Приезжали, заведующую куда-то забирали. Но нам никто ничего не говорил, подробностей мы не знаем.

Скандальное видео в соцсетях посмотрели все, признались в детсаду, но комментировать его здесь никто не хочет.

— Видео мы видели в соцсетях, его весь Курск видел. Я ничего сказать не могу по этому поводу, я прихожу, провожу с детьми свои часы и ухожу, а что ночью здесь происходит – не знаю, - сказала одна из воспитательниц, попросив не называть ее имя.

— Для нас это видео стало открытием. У нас все закрыто, дежурят сторожа, как они зашли – я не знаю, ночью я не работаю, - пояснила бухгалтер.

У родителей по поводу случившегося свое мнение:

— Видео я смотрела, ничего криминального в нем не вижу. Молодежь пела песни, они не пили, не курили. В то, что здесь какая-то ночная жизнь происходит, я не верю, - считает одна родительниц.

Заведующая "оставила сына в детсаду, а сама ушла со сторожем"

Детский сад «Лучик» раньше принадлежал компании «Курскэнерго» и считался "крутым", устроить сюда ребенка было проблемой. Но несколько лет назад его передали в муниципальную собственность. Город сдал здание в аренду частному садику. Персонал и название остались прежними.

Известно, что теперь уже частный детсад накопил огромный долг по аренде и коммунальным платежам.

— У нас неподъемная аренда. Мы не можем платить такие деньги, нас хотят выселить, - призналась "КП" бухгалтер учреждения. - Из «Лучика» планируют сделать муниципальный детский сад либо передать здание другому собственнику.

Уже несколько месяцев за здание садика в центре города идет "война". Городской комитет образования считает, что "здание используется неэффективно", поэтому договор аренды с детсадом расторгли, но "выселить" арендаторов пока так и не смогли - руководство ДО «Лучик» отказалось съезжать.

Директор ДО Елена Котова, которую после ЧП, разумеется "вызвали на ковер", так пояснила скандальное видео, которое запечатлело, оказывается, события аж 28 сентября, но было выложено в сеть только на днях: "В семь часов вечера я оставила своего сына в детском саду, а сама со сторожем ушла срочно домой".

По словам Елены Геннадьевны, через два часа она вместе со сторожем вернулась на рабочее место, у себя в кабинете обнаружила молодых людей, которых тут же выпроводила. По словам заведующей, это единственный инцидент такого рода на территории "Лучика".

Не исключено, что видео специально "слили" в сеть, чтобы руководство сада быстрее освободило здание на фоне скандала. Тем более, что администрация «Лучика» подала апелляцию на решение о выселении. Жалоба будет рассмотрена в Воронежском арбитражном суде 13 декабря.

В комитете образования региона ЧП с видео пока никак не комментируют. Как сообщили в приемной, с утра председатель комитетета была занята планеркой.