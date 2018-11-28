2018-11-28T16:27:31+03:00
Общество

Курские активисты проверили освещенность парков

Ночью там лучше не гулять - пришли к выводу волонтеры
Ольга ДАНИЛОВА
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Даже в центре города вечером темноДаже в центре города вечером темноФото: Светлана ВОЛКОВА
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По итогам проверки активисты пришли к неутешительным выводам: общественные территории практически лишены освещения, во дворах ситуация лучше, но комфортной ее назвать нельзя.

Согласно нормам освещенности по СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», интенсивность освещения меняется в зависимости от зоны парка или сквера. Ярче освещены площадки для игр, танцев, зоны тихого отдыха – 10 лк (люксов), самый невысокий уровень освещения – на боковых аллеях 2 лк.

Активист Елена Коняхина поделилась своими впечатлениями от посещения парка КЗТЗ: - Гуляя, невольно сталкиваешься с тем, что не везде горят фонари. В основном свет падает от прилегающей рядом дороги. На главных тропинках парка фонари освещают путь только с одной стороны, с другой свет падает сквозь ели. На более узких боковых дорожках освещения совершенно нет, приходится использовать фонарик, чтобы не споткнуться и не уйти куда-то в сторону.

Аналогичная проблема в парке имени 1 Мая на Красной площади Курска. Даниил Кремлев побеседовал с прохожими, которые выразили недовольство отсутствием фонарей в общественном месте.

- Страшно идти, особенно девушке. Ничего не видно и небезопасно, – рассказали горожане.

Курянам осталось недолго ждать обустройства центрального парка. В рамках программы благоустройства городской среды его планируется привести в порядок уже в 2019 году. Иная картина в курских дворах. Общественники, проанализировав итоги реализации программы благоустройства дворов в Курске, пришли к выводу, что часть дворов осталась без обязательного освещения. Подрядчики сэкономили на этой статье расходов и просто закатали дворы в асфальт.

Курянка Карина Сергеева на личной странице в одной из социальных сетей написала: «Свет в нашей жизни играет очень большую роль. Так вот такой свет на Майском бульваре, дом 24, и Майском бульваре, дом 26, почти отсутствует! Пока добираешься до дома, возникает ощущение, что идешь не по улице города, а по улице заброшенной деревушки. А если будет идти домой с тренировки маленький ребенок? Как быть? Да даже и взрослый человек не сумеет в такой темноте разглядеть дорогу».

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