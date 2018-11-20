2018-11-20T12:10:27+03:00
Общество

Свиноводческий проект «Мираторга» стимулировал рост мощности завода ЖБИ

Завод в Курчатовском районе на 50% увеличил производство плоских бетонных изделий
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Завод ЖБИ в п. Карла Либкнехта является крупнейшим производителем щелевых полов для свинокомплексов в России. Высокотехнологичное оборудование зарубежных производителей обеспечивает максимальную гибкость ассортимента: нестандартные, индивидуальные строительные конструкции и изделия из железобетона при максимально высоком качестве продукции.

Предприятие начало работу в 2017 году и в короткий срок вышло на мощность 2100 м3 изделий в месяц, благодаря активному росту спроса со стороны агропромышленных компаний региона. В частности, АПХ «Мираторг», который реализует в Курской области крупнейший в России межрегиональный проект по удвоению мощностей свиноводческого дивизиона.

Растущий спрос стал стимулом для наращивания мощностей завода: в текущем году компания инвестировала порядка 64 миллионов рублей в приобретение второй формовочной линии, что вывело завод в отечественные лидеры. Одновременно с увеличением мощностей на предприятии были запущены новые направления: производство сварной металлической сетки и кровельных стропильных систем. А благодаря росту производства в 1,5 раза, число рабочих мест на предприятии увеличилось до 300.

- Основными заказчиками завода являются предприятия агропромышленной сферы, которая в области активно растет, - рассказывают представители завода, пресс-служба «БрянскАгростроя». - АПХ «Мираторг» - крупный заказчик, который приобретает железобетонные изделия как для свинокомплексов, так и для строящейся в Черницыно мясохладобойни. Завод оснащен самым современным оборудованием, что позволяет гибко реагировать на спрос со стороны клиентов.

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