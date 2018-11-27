Старовойт пообещал федеральную поддержку курскому АПК

27 ноября Роман Старовойт принял участие в торжественном собрании, посвященном подведению предварительных итогов сельскохозяйственного года. Лучшим работникам отрасли врио губернатора вручил заслуженные награды.

Курская область по объемам валового производства в АПК занимает третье место в ЦФОФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Сегодня нам есть, чем гордиться, есть существенные достижения в агропромышленном комплексе. Самоотверженный труд каждого из вас, уважаемые земледельцы и животноводы, заслуживает глубочайшего уважения. Именно благодаря вашему профессионализму и вашей самоотдаче Курская область по объемам валового производства в АПК занимает третье место в ЦФО и десятое место в России, - подчеркнул врио губернатора.

Роман Владимирович не раз говорил, что считает агропромышленный комплекс фундаментом в развитии Курской области. Почти 130 млрд рублей – столько продукции сельского хозяйства в денежном выражении будет произведено в регионе в 2018 году.

— Аграрный сектор – одна из сильнейших сторон экономики региона. Отрадно видеть, что этот сектор экономики развивается, причем развивается темпами выше, чем в среднем по стране, - сказал врио губернатора.

Роман Старовойт считает, что очень важно обеспечить и дальнейшую поддержку для развития агропромышленного сектора. Решению этих задач будет способствовать включение Курской области в пилотный федеральный проект, предполагающий новый механизм государственной поддержки.

— Агропромышленный комплекс развивается в Курской области лучше, чем в некоторых других регионах нашей страны. Министерство сельского хозяйства готово поддерживать нас, в том числе и началом реализации пилотных проектов, - сказал Роман Старовойт. — Мы определим основные «точки роста», куда можно было бы направить дополнительные средства, и в ближайшее время представим конкретные предложения в министерство.