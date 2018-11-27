Роман Старовойт: «В Курской области основное богатство – это земля и люди»

26 ноября Роман Старовойт отправился на экскурсию по агропромышленным предприятиям области, расположенным в Железногорском и Конышевском районах.

В селе Линец Железногорского района врио губернатора принял участие в торжественном открытии нового комбикормового завода. Предприятие было построено в максимально короткие сроки – всего за один год. В строительстве использовались разработки отечественных машиностроителей, что является одной из успешных практик импортозамещения.

Врио губернатора принял участие в открытии комбикормового заводаФото: Яна ШЕЛЕСТ

— Сегодня у нас реализован один из самых современных комплексов в Европе по объему производства и уровню автоматизации, - сказал Роман Владимирович.

Отличившимся при строительстве комбикормового завода специалистам Роман Старовойт вручил благодарности.

Ознакомился врио губернатора и с инновационным мясоперерабатывающим заводом, открытом в Линце два года назад. Роман Старовойт осмотрел территорию и производственные помещения.

Роман Старовойт осмотрел мясоперерабатывающий комбинатФото: Яна ШЕЛЕСТ

Врио губернатора заехал и на действующий свиноводческий комплекс в Конышевском районе, чтобы лично убедиться в экологичности производства.

Врио губернатора заехал и на действующий свиноводческий комплекс

— Я хотел посетить современные свиноводческие предприятия, чтобы лично убедиться в их экологичности, так как от населения поступают жалобы, - отметил Роман Старовойт.

Посетил Роман Старовойт и строящийся молочный комплекс в деревне Гнездилово Железногорского района. Предприятие рассчитано на шесть тысяч голов крупного рогатого скота, будет иметь пункт приемки и первичной переработки молока. Здесь будут работать более ста человек – в основном, это жители близлежащих населенных пунктов. Предварительно все они пройдут обучение.

Врио губернатора посетил и строящийся молочный комплексФото: Яна ШЕЛЕСТ

— В Курской области основное богатство – это земля и люди. Безусловно, исторически мы пользовались этими ресурсами, а сейчас, когда есть технологии, позволяющие собирать невиданные урожаи, производить самую вкусную и востребованную продукцию, нам нужно повышать уровень и объемы производства, не забывая при этом про экологическую безопасность, - сказал Роман Старовойт.