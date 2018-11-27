Акция "КП": "Хочу домой!"

Эти бедняги стали жертвами службы отлова и ожидают своей участи в холодных вольерах временной передержки,а времени на их пристройство в добрые руки очень мало. Потом несчастных могут просто казнить за ненадобностью.

В передержке вас ждут 30 замечательных щенков и 25 взрослых собачек на любой вкус. Именно вы можете спасти их от неминуемой гибели. Все более чем адекватны и на редкость разумны. Есть и охранники, и просто друзья для души, которые с надеждой заглядывают прямо в душу любому, кто протянет руку,что бы их погладить.

- Только посмотрите в эти глаза на фото.... Здесь нет ни одной собаки с веселой мордашкой. Они пережили голод и холод, пинки и скитания, страшный отлов с использованием наркоза. Они не знают, что их ждет дальше. Они не знают что такое прогулка на поводке, не знают, что такое своя собственная миска для еды и воды, что такое своя будка, что может быть хозяин, который будет просто любить их так же, как они, потому что любят человека за то, что он просто есть в их жизни, - говорят волонтеры.

Спасите жизнь кому-то из бедняг и добро обязательно вернется. А ваш дом станет теплее и веселее с новым другом накануне Нового года!

Возможна доставка по городу и области.

Также собачьей передержке нужна помощь: едой (сухой корм, крупы, консервы, субпродукты), теплыми тканями (подойдут старые вещи), материалами для утепления будок.

8(920)703-19-80 Лена

8(904)525-53-86 Инна

Творите добро, и оно к вам вернется в новом году!