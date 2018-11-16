Электронные сервисы ФСС: помощники на все случаи жизни

Помочь разобраться с работой новых цифровых сервисов ФСС стало основной задачей круглого стола под названием «Внедрение цифровых социальных сервисов и проектов Фонда социального страхования на территории Курской области», который прошел 14 ноября. Организаторами мероприятия стали «Комсомольская правда» и региональное отделение Фонда социального страхования.

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- Курянам уже доступен в электронном виде ряд госуслуг и некоторые электронные сервисы. Это «Личный кабинет страхователя», «Личный кабинет получателя социальных услуг», «Электронный справочник», в котором можно найти информацию по всем направлениям работы ФСС, информация о состоянии электронной очереди на санаторные путевки и пилотный проект «Открытый контракт», где размещены сведения о госзакупках, начальная максимальная цена которых превышает миллион рублей. Также в регионе апробируется пилотный проект «Социальный навигатор» и голосовой ассистент Фонда на базе платформы Яндекс «Алиса». В ближайшее время будет запущен проект «Компенсация денежных средств инвалидам за самостоятельно приобретенные техсредства реабелитации». Вскоре будет доступен и «Электронный железнодорожный билет» при направлении на санаторно-курортное лечение, - отметила Управляющий ГУ-КРО ФСС РФ Нина Ткачева.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Имея личный кабинет на сайте ФСС, россияне получают ряд преимуществ: экономию времени, отсутствие необходимости носить из одного учреждения в другое множество бумаг, получать ответы на важные вопросы в режиме он-лайн.

ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЙ И РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ

- Сейчас в Курской области наряду с бумажным больничным действует электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН). Оба имеют равную юридическую силу и функции. Но у цифрового документа масса преимуществ: его нельзя потерять, испортить или подделать, - говорит начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности Екатерина Простакова. – Получатель пособия по нетрудоспособности должен только знать и сообщить работодателю номер электронного больничного.

С 1 июля в Курской области стартовал пилотный проект «Прямые выплаты», в рамках которого куряне получают средства из бюджета соцстраха непосредственно на свой счет, а не через работодателя. В планах на 2019 год – внедрение «Электронного родового сертификата», который будет работать между организациями, освобождая маму от роли курьера.

ЭЛЕКТРОННЫЙ Ж-Д БИЛЕТ

С 26 ноября в Курской области начнется реализация проекта по упрощению процедуры проезда к местам санаторно-курортного лечения для льготников.

- Бесплатный проезд будет осуществляться при помощи электронных талонов, для получения которых достаточно будет зарегистрироваться на сайте РЖД или предъявить паспорт в железнодорожной кассе - другие документы не нужны, - рассказывает консультант отдела соцпрограмм Ольга Макурина.

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СОЦИАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР

- «Социальный навигатор» - это путеводитель с информацией о всех государственных социальных услугах, которые оказываются на той территории, где проживают получатели услуг: инвалиды, семьи с детьми, заболевшие, пострадавшие от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Бесплатное приложение можно в маркетплейсе и установить на мобильное устройство Android или iOS, - рассказал начальник отдела информационных технологий ФСС Алексей Рубанов. - Приложение позволяет найти адрес ближайшего отделения Фонда, как до него добраться, узнать о полагающихся социальных услугах, пособиях, обеспечении ТСР и санаторно-курортном лечении.

ЭЛЕКТРОННАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЗА СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

Облегчить жизнь курян также призван новый сервис Фонда социального страхования РФ – электронная схема компенсации за приобретенные технические средства реабилитации (ТСР). О его преимуществах рассказала начальник отдела соцпрограмм Елена Чуева:

- Проект предполагает, что инвалиду, который купил техническое средство реабилитации за свой счет, не придется подавать все необходимые документы и чеки в ФСС лично. Их отправит в электронном виде торговая точка, в которой была совершена покупка. При этом значительно сократятся сроки выплаты компенсации – с прежних 60 дней до пяти, а в обозримом будущем льготник сможет получить компенсацию с помощью этого электронного сервиса уже на следующий день.

ОТКРЫТЫЙ КОНТРАКТ

- В рамках проекта, информация о запланированных закупках, начальная (максимальная) цена контракта которых превышает 1 миллион рублей заблаговременно размещается в сети «Интернет» на открытом бесплатном ресурсе «ok.fss.ru». Таким образом, еще до того как извещение о предстоящей закупке будет опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок Российской Федерации и начнёт осуществляться, любой неравнодушный посетитель портала «Открытый контракт» может ознакомиться с предметами, начальными (максимальными) ценами, способами осуществления и текущими статусами конкретных закупок, изучить требования к товару или услуге, поставщикам, условия и сроки закупки и, если обнаружит ошибки, нарушения, сообщить о них в территориальный орган Фонда, - поясняет суть сервиса начальник отдела организации закупок для госнужд Наталья Казанкова.

В Курском региональном отделении ФСС готовы принять пожелания и замечания пользователей услуг – новшества должны быть удобны для всех и каждого.