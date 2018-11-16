«Мираторг» приступил к строительству очистных сооружений мясохладобойни

В рамках программы по удвоению свиноводческих мощностей агрохолдинг планирует запустить в Курской области крупнейшую в России роботизированную мясохладобойню. Компания строго следит за соответствием своей деятельности природоохранному законодательству, внедряя на предприятиях передовые технологии, минимизирующие воздействие производства на окружающую среду.

Мощность завода по убою и глубокой переработке в Октябрьском районе составит 525 тысяч тонн свинины в убойном весе в год. Для очистки сточных вод на предприятии планируется установить современные очистные сооружения стоимость более 220 миллионов рублей - на выходе они позволят получить воду, соответствующую критериям качества воды рыбохозяйственного назначения. Произвести запуск оборудования планируется в 2020 году – к моменту ввода в эксплуатацию первых цехов мясохладобойни.

- Технология производства на строящейся мясохладобойне также предусматривает высокую степень глубины переработки: практически 100% поступающего на завод сырья будет переработана. Это позволит минимизировать нагрузки на окружающую среду, а также снизить себестоимость продукции, - прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга.