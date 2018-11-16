Бюджет-2019: социальная направленность сохраняется

9 ноября в Курской областной Думе прошли публичные слушания по проекту Закона Курской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Главный финансовый документ обсуждали депутаты регионального парламента, руководители структурных подразделений областной администрации и территориальных федеральных органов власти, представители муниципальных образований, Общественной палаты Курской области, Молодежной палаты при Курской областной Думе, преподаватели и студенты вузов.

Публичные слушания помогают расставить приоритеты

- Эта процедура придает подготовке бюджета Курской области высокую степень прозрачности, - подчеркнул председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов. – Кроме того, публичные слушания – инструмент, позволяющий расставить приоритеты в дальнейшей работе администрации области и депутатов.

Спикер регионального парламента попросил присутствующих высказывать свои замечания и предложения. В основном предлагаемый проект получил поддержку. Бюджет сбалансированный и бездефицитный – именно так определило его содержание большинство выступающих.

Председатель областной Федерации профсоюзных организаций и региональной Общественной палаты Алексей Лазарев затронул вопросы контроля над заработной платой и выполнением работодателями своих обязательств. Депутат Курской областной Думы Владимир Федоров предложил больше внимания уделять нуждам муниципальных образований, Дмитрий Гурин – усилить работу с федеральными органами по вопросам софинансирования государственных программ. Председатель профильного комитета Владимир Харин пообещал, что все предложения будут тщательно проработаны.

При расчете доходов консолидированного бюджета области за основу были положены основные прогнозируемые экономические показатели на 2019-2021 годы. Так, индекс промышленного производства в регионе в 2019 году должен составить 101 %, в 2020-м - 100,3%, в 2021-м -101,5%; индекс производства продукции сельского хозяйства в 2019 году - 102,2%, в 2020-м - 101,7%, в 2021-м - 101,4%. Среднемесячная начисленная заработная плата в регионе планируется – 27392 рубля, 28829 рублей и 30264 рубля соответственно. Валовый региональный продукт в 2019 году - на уровне 101,7 %, в 2020-м – 101,3 %, в 2021 году – 101,0 %.

Основные параметры областного бюджета на 2019 год таковы: доходы - в сумме 49 млрд. 929 млн. рублей, на 2020-й - 48 млрд. 481 млн. рублей, на 2021 год – 49 млрд. 285 млн. рублей. Планируемый объем расходов областного бюджета на 2019 год составит 49 млрд. 929 млн. рублей, на 2020-й - 48 млрд. 481 млн., на 2021 год – 48 млрд. 877 млн. рублей. Соответственно на 2019-й и 2020-й годы бюджет планируется бездефицитным. В 2021-м дефицит казны по расчетам составит 407,5 млн. рублей.

Регион получит дополнительные средства

Уже на заседании регионального парламента 12 ноября, когда депутаты рассматривали бюджет Курской области в первом чтении, в ответ на замечание о сокращении финансирования региона со стороны федерального центра врио заместителя губернатора Валентина Нордстрем пояснила, что дополнительные средства из федерального бюджета сейчас проходят процесс распределения по регионам, и ко второму чтению они будут включены в главный финансовый документ:

- Я думаю, что в процессе работы Думы над бюджетом мы улучшим его показатели. На сегодняшний день мы уже знаем проектируемые цифры, которые будут обсуждаться в Госдуме в рамках федерального бюджета. Около 3, 5 млрд рублей мы еще «доработаем» и вместе с депутатами распределим. Это позволит решить те задачи, которые ставят перед нами федеральный центр и государство по выполнению Указов Президента РФ. Федерация берет на себя также меру ответственности по выполнению Указа Президента в части заработной платы в бюджетной сфере. Для каждой категории бюджетников есть определенные показатели по средней заработной плате в экономике. Она в Курской области растет. Естественно, что растет и нагрузка на бюджет. Порядка 700 млн рублей регион получит в 2019 году в качестве дотаций на частичную компенсацию затрат на увеличение заработной платы.

К мнению Валентины Нордстрем присоединился и депутат Государственной Думы Виктор Карамышев:

- Я сегодня присутствую здесь, потому что нам важно сверить с регионами часы: сколько денег поступает из федерального бюджета непосредственно в наш регион, на какие цели необходимо направить дополнительные средства. Дополнительно регион получит из федерального бюджета где-то порядка 2,5 млрд рублей.

В итоге бюджет региона на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов был принят 32 голосами «за» при шести «против».

На соцполитику пойдет более 15 млрд рублей

Казна региона по-прежнему сохраняет социальную направленность. По проекту, в 2019 году расходы на социально-культурную сферу составят 67,2 % или 33 млрд. 572 млн. рублей. Из них на социальную политику планируется направить 15 млрд. 025 млн. рублей или 30,1 % общих расходов областного бюджета; на образование – 13 млрд. 672 млн. рублей или 27,4 % общих расходов; на здравоохранение - 3 млрд. 133 млн. рублей или 6,3 %. Увеличено также финансирование на культуру – до 858 млн. рублей или на 1,7%.

- Бюджет сбалансирован и сформирован бездефицитным, - отметил председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов. - Расходы на 2019-2021 годы носят программный характер: всего предполагается реализовать в регионе 27 государственных целевых программ. Это 94 процента бюджетных расходов. Я хочу искренне поблагодарить за него финансовый блок администрации Курской области.

Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Курской области Андрей Брехов отметил, что в представленном проекте соблюдены все требования бюджетного законодательства, а один из основных показателей – валовый региональный продукт – выше среднероссийского.

Также на заседании Курской областной Думы был рассмотрен ряд других социально важных вопросов. В частности, приняты изменения в региональный закон «О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области». Теперь в регионе устанавливается безвозмездное предоставление части средств областного материнского капитала в качестве ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующего ребенка. Право на получение выплаты возникает в случае рождения (усыновления) ребенка с 1 января 2019 года, если среднедушевой доход в семье не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Курской области.

- Речь идет о более эффективном использовании областного материнского капитала, - рассказал депутат Роман Чекед. – Многие семьи испытывают финансовые трудности, особенно при рождении третьего ребенка, когда мама находится в декрете. Я думаю, это разумное решение – дать возможность использовать часть областного маткапитала. Она станет подспорьем для некоторых семей и избавит их от необходимости брать кредиты и залезать в долги. Это решение было сформировано на основе предложений, которые мы получали от молодых семей.

Автор Светлана ВОЛКОВА.

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