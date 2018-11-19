2018-11-19T13:28:30+03:00
Происшествия

Курский следователь помог спасти пострадавших в ДТП

Увидев перевернувшееся авто, Славик Галоян и его товарищи поспешили на помощь
Светлана ВОЛКОВА
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Полицейский и спасенная девушкаПолицейский и спасенная девушкаФото: УМВД России по Курской области.
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ДТП с участием автомобиля Пежо произошло в Конышевском районе Курской области. 22-летня девушка-водитель не справилась с управлением, и машина перевернулась в кювет.

Случайным свидетелем произошедшего стал следователь Следственного управления УМВД России по Курской области майор юстиции Славик Галоян. Полицейский ехал вместе со своими знакомыми позади перевернувшегося автомобиля. Увидев аварию, он остановил авто и побежал с пассажирами к перевернувшейся иномарке. Автомобиль лежал в кювете на правом боку. Чтобы машина не вспыхнула, Галоян и его друзья отключили аккумулятор.

Пассажиры перевернувшегося авто - мужчина и женщина - были в сознании. Их извлекли через разбитое стекло водительской двери.

Иномарка перевернулась в кювет и могла загореться Фото: УМВД России по Курской области.

Иномарка перевернулась в кювет и могла загоретьсяФото: УМВД России по Курской области.

Девушку-водителя обнаружили под прижатым автомобилем. Следователь Галоян вместе с другими очевидцами опрокинули транспорт на задние колеса, благодаря чему удалось приступить к реанимации девушки, которая не двигалась и не подавала признаков жизни. Следователь оказал ей первую помощь, девушка начала дышать.

В этот момент остановилась проезжавшая мимо семья-медиков, которые продолжили реанимацию до прибытия «скорой» медицинской помощи. Пострадавших доставили в больницу. Сейчас пострадавшие в аварии прошли лечение, и их здоровью ничего не угрожает.

Благодаря действиям следователя и другим неравноудшных людей удалось предотвратить возможное загорание автомобиля и спасти участников аварии.

За профессиональные действия следователь Следственного управления УМВД России по Курской области майор юстиции Славик Галоян будет представлен к поощрению правами начальника УМВД России по Курской области, сказали в полиции.

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